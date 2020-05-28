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Алла Дробинская: Пациентов с коронавирусной инфекцией увозят на «скорой» специальной бригадой из Бердска. И никак иначе

22:25 28.05.2020, Елена Белоусова Фото: Курьер. Среда.Бердск
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Из Бердска госпитализировали более 20 людей на сегодняшний день, а совершено всего 8 поездок. Остальные сами в Новосибирск уезжали? Главврач БЦГБ ответила на вопрос читателя «Курьер. Среда.Бердск».

Алла Дробинская: Пациентов с коронавирусной инфекцией увозят на скорой специальной бригадой из Бердска. И никак иначе
Больных с коронавирусом увозят на скорой помощи в Новосибирск
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Алла Дробинская: Пациентов с коронавирусной инфекцией увозят на скорой специальной бригадой из Бердска. И никак иначе

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«Курьер.Среда.Бердск» писал:

— Скорая помощь за апрель совершила 8 поездок и госпитализировала 9 пациентов с COVID-19 в инфекционный корпус. Это наша бригада – 4 водителя скорой помощи и 4 фельдшера. Они получат выплату сегодня, потому как постановление мы получили в выходные, — рассказала Алла Дробинская 18 мая.

Читатель «Курьер.Среда.Бердск» спрашивает:

— Из Бердска госпитализировали более 20 людей на сегодняшний день, а совершено всего 8 поездок. Остальные сами в Новосибирск уезжали?

— Эта статистика за апрель. На 25 мая все пациенты с коронавирусной инфекцией, которые были переведены транспортируются бригадой скорой медицинской помощи, которая определена приказом главного врача. 4 фельдшера и 4 водителя, которые работают посменно,- ответила главврач БЦГБ Алла Дробинская.

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От редакции

Боитесь коронавируса?

Аноним, 28 мая 2020 17:19
Благодаря таким патриотам, скрывающим правду о количестве ежедневно тестируемых на коронавирус в подведомственном ей Бердске, люди начинают читать отчеты Пентагона, ЦРУ, Ми6 и других источников, которые заверяют, что в России количество умерших от коронавируса врачей в 16 раз превышает мировые показатели, при смертности пациентов 1%.
Анна, 28 мая 2020 23:39
Какая то статья сумбурная, не понятно о чём... Напишите лучше об изоляторе под боком у женской консультации и стоматологии.

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