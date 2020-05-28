Алла Дробинская: Пациентов с коронавирусной инфекцией увозят на «скорой» специальной бригадой из Бердска. И никак иначе

Из Бердска госпитализировали более 20 людей на сегодняшний день, а совершено всего 8 поездок. Остальные сами в Новосибирск уезжали? Главврач БЦГБ ответила на вопрос читателя «Курьер. Среда.Бердск».

Больных с коронавирусом увозят на скорой помощи в Новосибирск

«Курьер.Среда.Бердск» писал:

— Скорая помощь за апрель совершила 8 поездок и госпитализировала 9 пациентов с COVID-19 в инфекционный корпус. Это наша бригада – 4 водителя скорой помощи и 4 фельдшера. Они получат выплату сегодня, потому как постановление мы получили в выходные, — рассказала Алла Дробинская 18 мая.

Читатель «Курьер.Среда.Бердск» спрашивает:

— Из Бердска госпитализировали более 20 людей на сегодняшний день, а совершено всего 8 поездок. Остальные сами в Новосибирск уезжали?

— Эта статистика за апрель. На 25 мая все пациенты с коронавирусной инфекцией, которые были переведены транспортируются бригадой скорой медицинской помощи, которая определена приказом главного врача. 4 фельдшера и 4 водителя, которые работают посменно,- ответила главврач БЦГБ Алла Дробинская.