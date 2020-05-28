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Красота / Общество

Главный тренд лета 2020 — Пенный маникюр

09:49 28.05.2020 Фото: Getty Images
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Если желаете не выходить за рамки минимализма, или даже летом вам потребуется строгий офисный маникюр, пенными мотивами можно выделить лишь несколько ногтей, для расстановки акцентов.

Главный тренд лета 2020 Пенный маникюр
Модные тенденции в маникюре в 2020 году отличаются своей многогранностью

Несмотря на действующий карантинный режим, надежды на отдых летом 2020 года у многих все же сохраняются, а потому самое время начать активную подготовку к жаркому сезону. Наравне с усовершенствованием фигуры и выбором нарядов, стоит побеспокоиться и об идеях дизайна ногтей, ведь маникюр является одной из мелких, но очень важных деталей образа каждой женщины.

Модные тенденции в маникюре в 2020 году отличаются своей многогранностью. Рядом с лаконичностью и минимализмом идут «в ногу» оригинальность и индивидуальность. Тем женщинам, которые хотят чувствовать себя летом максимально легко и непринужденно, стоит обратить внимание на новинки нейл-дизайна — пенные и морские мотивы.

Пенный маникюр — несомненный тренд 2020 года

Новый вид маникюра выполняют пока далеко не все мастера, но вскоре каждый сумеет освоить эту оригинальную технику, которая пользуется у модниц особой популярностью. Пенный маникюр выполняется с помощью мыльной пены любого образца — использовать можно даже средство для мытья посуды. В зависимости от количества «пузырьков», маникюр получается всегда оригинальным: похожим на кожу рептилии или легкое кружевное безумие.

Летом любые идеи пенного маникюра будет очень актуальными — он стал популярен весной 2020, и еще долго будет будоражить умы. Этот маникюр, даже выполненный в нюдовых оттенках, всегда привлекает к себе особенное внимание. От него не отвести глаз, и очень хочется потрогать на ощупь подобное волшебство.

Цветовая гамма пенного маникюра зависеть будет от вашей фантазии. В моде как нежные тона, так и яркие. Стильно смотрятся контрастные ногти, а также соединение пенной техники с другими, давно знакомыми мастерам : втиркой, украшением стразами, кошачьим глазом, омбре и подобными.

Если желаете не выходить за рамки минимализма, или даже летом вам потребуется строгий офисный маникюр, пенными мотивами можно выделить лишь несколько ногтей, для расстановки акцентов.

Источник: therussiantimes

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