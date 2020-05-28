Главный тренд лета 2020 — Пенный маникюр

Если желаете не выходить за рамки минимализма, или даже летом вам потребуется строгий офисный маникюр, пенными мотивами можно выделить лишь несколько ногтей, для расстановки акцентов.

Модные тенденции в маникюре в 2020 году отличаются своей многогранностью

Несмотря на действующий карантинный режим, надежды на отдых летом 2020 года у многих все же сохраняются, а потому самое время начать активную подготовку к жаркому сезону. Наравне с усовершенствованием фигуры и выбором нарядов, стоит побеспокоиться и об идеях дизайна ногтей, ведь маникюр является одной из мелких, но очень важных деталей образа каждой женщины.

Модные тенденции в маникюре в 2020 году отличаются своей многогранностью. Рядом с лаконичностью и минимализмом идут «в ногу» оригинальность и индивидуальность. Тем женщинам, которые хотят чувствовать себя летом максимально легко и непринужденно, стоит обратить внимание на новинки нейл-дизайна — пенные и морские мотивы.

Пенный маникюр — несомненный тренд 2020 года



Новый вид маникюра выполняют пока далеко не все мастера, но вскоре каждый сумеет освоить эту оригинальную технику, которая пользуется у модниц особой популярностью. Пенный маникюр выполняется с помощью мыльной пены любого образца — использовать можно даже средство для мытья посуды. В зависимости от количества «пузырьков», маникюр получается всегда оригинальным: похожим на кожу рептилии или легкое кружевное безумие.

Летом любые идеи пенного маникюра будет очень актуальными — он стал популярен весной 2020, и еще долго будет будоражить умы. Этот маникюр, даже выполненный в нюдовых оттенках, всегда привлекает к себе особенное внимание. От него не отвести глаз, и очень хочется потрогать на ощупь подобное волшебство.

Цветовая гамма пенного маникюра зависеть будет от вашей фантазии. В моде как нежные тона, так и яркие. Стильно смотрятся контрастные ногти, а также соединение пенной техники с другими, давно знакомыми мастерам : втиркой, украшением стразами, кошачьим глазом, омбре и подобными.

Если желаете не выходить за рамки минимализма, или даже летом вам потребуется строгий офисный маникюр, пенными мотивами можно выделить лишь несколько ногтей, для расстановки акцентов.

Источник: therussiantimes