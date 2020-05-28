Россияне активно снимают накопленные средства со вкладов

Что же касается пика, то он пришелся на март 2020-го, когда россияне сняли суммарно пять миллиардов долларов.

Национальный финансовый регулятор указывает на тенденцию к оттокам инвалют

Граждане Российской Федерации в апреле сняли со своих банковских депозитов 1,1 миллиарда долларов. По данным Центробанка России, по состоянию на 1 мая 2020 года, объем иностранных валют на вкладах физлиц в отечественных банковских учреждениях составлял 88,2 миллиарда долларов. Сокращение за месяц достигло 1,2 процента.

Национальный финансовый регулятор указывает на тенденцию к оттокам инвалют – она сохраняется, по данным ЦБ РФ, по итогам уже четвертого месяца подряд.

Что же касается пика, то он пришелся на март 2020-го, когда россияне сняли суммарно пять миллиардов долларов, уточнили в пресс-службе. Регулятор пояснил: россияне массово бросились за наличными на фоне падения курса рубля. Финансовые рынки столкнулись тогда с всеобщей паникой. ЦБ РФ указал также на то, что выросла активность российских потребителей.

Россияне активно снимают средства с депозитов

С начала текущего года наши соотечественники вывели со своих вкладов в общей сложности 8,3 миллиарда долларов. Подчеркнем, что за весь 2019-й объем вкладов в инвалюте увеличился на 8,6 миллиарда долларов.

Отток валют из российских банков прокомментировали эксперты

«Не думаю, что этот отток вызвал какой-то особенный спрос на валюту — его в апреле просто не было, — говорится в обзоре главного экономиста БКС Владимира Тихомирова. — Население не могло тратить валюту на что-либо кроме валютно-обменных операций, так как вся деятельность, связанная с туризмом или какими-то покупками за рубежом, была почти остановлена из-за карантина».

Российский эксперт полагает, что речь идет в данном случае о том, что рубль обвалился, и население увидело весьма выгодный курс обмена на национальную валюту.

По словам главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, отток вкладов в валютах может означать следующее: россияне использовали ослабление рубля для конвертации своих валютных сбережений в национальную валюту.

«Именно по этой причине сам факт уменьшения валютных вкладов в апреле не является каким-то признаком драматичности. Просто при курсе от 75 до 80 рублей за доллар граждане резонно меняли валюту, поскольку многие приобретали ее при курсе на уровне 60 рублей либо немного выше», — пояснила Наталия Орлова.

Вклады в валютах предпочитают держать преимущественно граждане, располагающие довольно солидными сбережениями, констатировала экономист. Никто не будет делать, по словам Орловой, депозит в пределах 200–500 долларов. Именно по этой причине динамику данного сегмента нельзя считать показательной с точки зрения поведения граждан и ухудшения их общего финансового положения, резюмировала Наталия Орлова.

Источник: Пронедра