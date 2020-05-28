За два часа освободили дороги от упавших деревьев в ураган: Вице-мэр Захаров отчитался о борьбе со стихией в Бердске

К 20.00 силами двух бригад «РЭС» водоснабжение у горожан было полностью восстановлено.

Владимир Захаров рассказал о работе городских служб

На сегодняшний день в Бердске устранены все последствия штормового ветра, обрушившегося накануне на регион. Заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Владимир Захаров рассказал о работе городских служб.

Главной опасностью при возникновении штормового ветра чаще всего являются аварийные деревья, падающие на линии электропередач и городского освещения. Плановая работа по их вырубке, в течение последних лет, помогла снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций в Бердске. Ежегодно МБУ ЦМУ и МКУ УЖКХ вырубают порядка 100 единиц опасных деревьев на территории города.

Однако стихия все же повредила несколько линий электропередач, 6 многоквартирных и 470 домов частного сектора остались без света на несколько часов. По городу было зафиксировано 3 случая падения деревьев на проезжую часть и 3 случая падения деревьев на автомобили. Все ситуации были оперативно отработаны бригадами Бердского «РЭС», МБУ «ГорСвет», МБУ «ЦМУ».

Так, в течение двух часов силами МБУ «ЦМУ» были расчищены все дороги, а специалистами МБУ «ГорСвет» восстановлено освещение улиц и налажена работа светофорных объектов.

Главной неприятностью для города стала остановка электроснабжения НФС-1. Чтобы минимизировать последствия сбоя водоснабжения, была увеличена мощность работы НФС-2. Однако у жителей верхних этажей МКД все же наблюдались перебои с подачей воды. К 20.00 силами двух бригад «РЭС» водоснабжение у горожан было полностью восстановлено.

Источник: berdsk.nso.ru