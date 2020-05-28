Мечтаешь запустить стартап? Принимай участие в проекте «Со мной регион успешнее» Новосибирской области

Жители региона смогут самостоятельно или коллективно подать заявки на благоустройство общественных пространств, организацию помощи социально-незащищенным группам граждан, создание условий для развития оздоровительных видов спорта и т.д.

Стартапы ждут

С 1 июня для жителей Новосибирской области стартуют общественные стартапы «Со мной регион успешнее», сообщили в областном министерстве региональной политики. Жители региона смогут самостоятельно или коллективно подать заявки на благоустройство общественных пространств, организацию помощи социально-незащищенным группам граждан, создание условий для развития оздоровительных видов спорта, организацию досуга и развитие творчества и другое.

Технология по реализации проектов была рассмотрена на методическом вебинаре с победителями конкурсного отбора среди ресурсных центров 22 муниципальных районов и городских округов, которые стали операторами конкурсов общественных стартапов и будут принимать заявки от жителей. Как рассказала заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева, программы ресурсных центров по поддержке общественных проектов направлены на развитие и поддержку гражданской активности. Важно, чтобы при реализации проекта решалась одна из актуальных задач конкретной территории.

К участию в конкурсах общественных стартапов «Со мной регион успешнее» приглашаются физические лица и инициативные группы граждан (состав инициативной группы не менее трех человек), осуществляющие деятельность и зарегистрированные на территории Новосибирской области. Лучшие проекты получат поддержку уже в июле. Минимальная сумма поддержки одного проекта будет составлять 10 000 рублей, максимальная сумма – 50 000 рублей.

На реализацию общественных стартапов ресурсным центрам предусмотрено 15 млн в рамках утвержденной Правительством региона областной госпрограммы «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области». Ознакомиться с перечнем ресурсных центров, которые будут принимать заявки, можно здесь (активная ссылка «Список победителей»).

Источник: nso.ru