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На 22,6 миллиарда долларов выросло состояние Российских олигархов в период коронавируса. А что с обычным населением?

10:08 28.05.2020 Фото: pxhere.com
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Для самозанятых россиян парламентарии хотят предусмотреть при этом единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

На 22,6 миллиарда долларов выросло состояние Российских олигархов в период коронавируса. А что с обычным населением?
Российская власть не исключила также, что граждан могут начать страховать от безработицы

У главы российского государства Владимира Путина запланировано на сегодня рабочее совещание с чиновниками, на котором правительство детально изучит ситуацию, сложившуюся на данный момент на отечественном рынке труда.

Официальные представители Минтруда РФ представят, как ожидается, ряд дополнительных мер, ориентированных на поддержку уровня занятости граждан.

Члены Совета Федерации выступили с инициативой об обеспечении ежемесячных выплат представителям бизнес-структур страны по 18,2 тысячи рублей за каждого нового работника с зарплатой не ниже отметки в 30 тысяч.

Российские сенаторы предложили также такую меру как субсидирование трудоустройства выпускников отечественных вузов – на уровне одного МРОТ в месяц на каждого, кто будет официально принят на работу.

Социальные меры поддержки населения в связи с пандемией коронавируса

Для самозанятых россиян парламентарии хотят предусмотреть при этом единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

Министерство финансов РФ накануне перечислило Пенсионному фонду 222,1 миллиарда рублей. Эти деньги направят на выплаты семьям, воспитывающих детей. Наши соотечественники могут рассчитывать на поступление средств на счета уже с 1 июня 2020 года. В общей сложности мера поддержки коснется свыше 19 миллионов российских семей с детьми.

Российская власть не исключила также, что граждан могут начать страховать от безработицы. Минтруда инициировало вычет из наших зарплат взносов на счет специального фонда. Уровень безработицы в нашей стране по итогам апреля показал рост на 5,8 процента, и он вплотную приблизился таким образом к рекордной отметке повышения – на 5,9 процента – зафиксированной четыре года тому назад.

Российские олигархи стали богаче

Суммарное состояние пятерых самых обеспеченных россиян с момента пандемии коронавируса выросло при этом на 22,6 миллиарда долларов.

Общее состояние всех российских олигархов, фигурирующих в рейтинге Forbes, увеличилось тем временем на 62 миллиарда в американской валюте.

Последствия коронавируса для экономики России будут серьезными

Эксперты единогласно отмечают, что российская экономика восстановится от пандемии коронавируса, вероятно, не раньше, чем к концу следующего года. По словам руководителя Минэкономразвития страны Максима Решетникова, на резкое улучшение общего положения дел в государстве после того, как будут сняты карантинные ограничения, рассчитывать не стоит.

«Одним из серьезных последствий экономического кризиса, спровоцированного пандемией, станет пятипроцентное падение российского ВВП в 2020 году, — говорится в прогнозах аналитиков Fitch. — Сильнейший обвал экономики России будет зафиксирован по итогам второго квартала 2020-го – падение ее превысит восемь процентов».

План восстановления российской экономики от пандемии

Правительство России активно продолжает сейчас работать над планом по восстановлению экономики. Речь идет о восьми триллионах рублей.

Средства планируют направить на недополученные бюджетом доходы и на его расходы, деньги будут вкладывать в инфраструктуру, а отдельные суммы предусмотрят на реализацию еще не проработанных инициатив властей.

Источник: Пронедра

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От редакции

А вы обогатились во время пандемии?

Лилия, 28 мая 2020 10:16
Этого и стоило ожидать
Аноним, 28 мая 2020 10:37
Кому маску на морду,кому баксы в карман. Каждому свое. Патриотизм дело такое.

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