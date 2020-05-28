Вооружённый пистолетом водитель красного отечественного автомобиля разъезжает по Бердску
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Вооружённый пистолетом водитель красного отечественного автомобиля разъезжает по Бердску

10:10:095/28/2020
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О ЧП сайту «Свидетель» рассказали очевидцы.

— Это было полчаса назад, — рассказывает перепуганная очевидица происшествия. — Он ехал зигзагообразно по К. Маркса, выехал на площадь Горького, где голуби у фонтана. Одна рука на руле, во второй — пистолет.

По словам взволнованной женщины, постояв немного у фонтана и перепугав своим внешним видом женщин, водитель отечественного авто — типа «жигулей» — по улице Маркса выехал на Свердлова и умчался в сторону военного городка.

Корреспондент «Свидетеля» позвонил в ГИБДД региона и поставил в известность службу 112, сообщив запомненные очевидцами цифры госномера машины злоумышленника — 651.

В оперативной службе нам обещали, что немедленно известят отдел полиции Бердска.

Источник: svidetel24.info

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