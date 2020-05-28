Вооружённый пистолетом водитель красного отечественного автомобиля разъезжает по Бердску

О ЧП сайту «Свидетель» рассказали очевидцы.
О ЧП сайту «Свидетель» рассказали очевидцы.
— Это было полчаса назад, — рассказывает перепуганная очевидица происшествия. — Он ехал зигзагообразно по К. Маркса, выехал на площадь Горького, где голуби у фонтана. Одна рука на руле, во второй — пистолет.
По словам взволнованной женщины, постояв немного у фонтана и перепугав своим внешним видом женщин, водитель отечественного авто — типа «жигулей» — по улице Маркса выехал на Свердлова и умчался в сторону военного городка.
Корреспондент «Свидетеля» позвонил в ГИБДД региона и поставил в известность службу 112, сообщив запомненные очевидцами цифры госномера машины злоумышленника — 651.
В оперативной службе нам обещали, что немедленно известят отдел полиции Бердска.