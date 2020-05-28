28.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

«Наденьте маску!»: Натянула трусы на голову вместо маски женщина на почте в Киеве

14:07 28.05.2020 Фото: скриншот с видео
3 0

В одном из Киевских отделений «Новой почты» сотрудники попросили посетительницу придерживаться карантинных ограничений и надеть маску. В ответ на это женщина сняла трусы и натянула их себе на голову.

Наденьте маску!: Натянула трусы на голову вместо маски женщина на почте в Киеве
После отказа в обслуживании из-за отсутствия маски женщина не растерялась и нашла выход

Женщина пришла в отделение «Новой почты» без средств индивидуальной защиты, на что получила замечание от сотрудницы. Проигнорировав просьбу надеть маску, она находчиво сняла штаны, затем нижнее белье и надела его на голову.

Все произошедшее было снято сотрудником почты на видео. Как отмечается, Компания «Новая почта» уже прокомментировала инцидент, в котором признали, что показанное на видео действительно произошло в одном из отделений.

Там добавили, что не осуждают поведение клиентки, но выступили против несанкционованной утечки информации. В результате, компания провела внутреннюю проверку и нашла сотрудника, который записал инцидент с монитора на мобильный телефон и выложил запись в соцсеть. Сейчас рассматривается вопрос об увольнении этого сотрудника.

Источник: strana

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Находчивая или глупая?

Разумный подход, 28 мая 2020 14:11
Насмотрелась Ютуба.. решила тоже "прославиться" (там такой же ролик был).
Аноним, 28 мая 2020 14:15
Аноним, 28 мая 2020 14:19
Интересно, она на нос натянула желтое пятно или коричневое?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото обожженного тела убитого разрядом от ЛЭП мальчика 10 лет в Новосибирские появилось в сети
15:04 28-05-2020
Фото обожженного тела убитого разрядом от ЛЭП мальчика 10 лет в Новосибирские появилось в сети
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
14:50 28-05-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
В реанимации 70 зараженных COVID-19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 24 пациента на 28 мая
14:45 28-05-2020
В реанимации 70 зараженных COVID-19 в Новосибирской области. На ИВЛ – 24 пациента на 28 мая
Материнский капитал вам начислят автоматически. Но где его искать? Разъяснил ПФР
14:30 28-05-2020
Материнский капитал вам начислят автоматически. Но где его искать? Разъяснил ПФР
Молитвы для чтения дома в Вознесение Господне 28 мая 2020 года: Как помолиться для осуществления желаемого 1
14:16 28-05-2020
Молитвы для чтения дома в Вознесение Господне 28 мая 2020 года: Как помолиться для осуществления желаемого
Как православному отмечать Вознесение Господне 28 мая 2020 года: Главные запреты и обряд на укрепление здоровья в день вознесения Спасителя на небо 3
14:15 28-05-2020
Как православному отмечать Вознесение Господне 28 мая 2020 года: Главные запреты и обряд на укрепление здоровья в день вознесения Спасителя на небо
Продал дом ветерана войны за 6 млн рублей и проиграл деньги в казино 27-летний житель Новосибирска
14:15 28-05-2020
Продал дом ветерана войны за 6 млн рублей и проиграл деньги в казино 27-летний житель Новосибирска
Почему нельзя работать в огороде 28 мая на Вознесение Господне? Какие исключения для работы в этот день могут быть 21
14:11 28-05-2020
Почему нельзя работать в огороде 28 мая на Вознесение Господне? Какие исключения для работы в этот день могут быть
Выбор светильников для освещения производственных помещений
14:10 28-05-2020
Выбор светильников для освещения производственных помещений
Перепланировка дома без сноса стен
14:08 28-05-2020
Перепланировка дома без сноса стен