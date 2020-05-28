«Наденьте маску!»: Натянула трусы на голову вместо маски женщина на почте в Киеве

В одном из Киевских отделений «Новой почты» сотрудники попросили посетительницу придерживаться карантинных ограничений и надеть маску. В ответ на это женщина сняла трусы и натянула их себе на голову.

После отказа в обслуживании из-за отсутствия маски женщина не растерялась и нашла выход

Женщина пришла в отделение «Новой почты» без средств индивидуальной защиты, на что получила замечание от сотрудницы. Проигнорировав просьбу надеть маску, она находчиво сняла штаны, затем нижнее белье и надела его на голову.

Все произошедшее было снято сотрудником почты на видео. Как отмечается, Компания «Новая почта» уже прокомментировала инцидент, в котором признали, что показанное на видео действительно произошло в одном из отделений.

Там добавили, что не осуждают поведение клиентки, но выступили против несанкционованной утечки информации. В результате, компания провела внутреннюю проверку и нашла сотрудника, который записал инцидент с монитора на мобильный телефон и выложил запись в соцсеть. Сейчас рассматривается вопрос об увольнении этого сотрудника.

Источник: strana