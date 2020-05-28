«Наденьте маску!»: Натянула трусы на голову вместо маски женщина на почте в Киеве

Женщина пришла в отделение «Новой почты» без средств индивидуальной защиты, на что получила замечание от сотрудницы. Проигнорировав просьбу надеть маску, она находчиво сняла штаны, затем нижнее белье и надела его на голову.
Все произошедшее было снято сотрудником почты на видео. Как отмечается, Компания «Новая почта» уже прокомментировала инцидент, в котором признали, что показанное на видео действительно произошло в одном из отделений.
Там добавили, что не осуждают поведение клиентки, но выступили против несанкционованной утечки информации. В результате, компания провела внутреннюю проверку и нашла сотрудника, который записал инцидент с монитора на мобильный телефон и выложил запись в соцсеть. Сейчас рассматривается вопрос об увольнении этого сотрудника.
Источник: strana