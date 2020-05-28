Бердск не Москва: Не откроют магазины непродовольственных товаров. Ждем постановление губернатора

Магазины непродовольственных товаров открываются в Москве с 1 июня. В Новосибирской области и в Бердске работают магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Начальник отдела промышленности и торговли управления экономразвития Бердска Евгений Абельганс 28 мая рассказал, когда в Бердске откроются все магазины.
— Открытие торговых объектов будет осуществлено после того, как мы получим постановление губернатора Новосибирской области, — отметил Евгений Александрович.
Зачем? У всех же гардероб на все случаи жизни квадратов на 10 примерно. Тем более, что одежда у всех и так качественная и долговечная. Ну а помимо гардероба, что еще может понадобиться? Все остальное есть и тоже надежное.