Бердск не Москва: Не откроют магазины непродовольственных товаров. Ждем постановление губернатора

Магазины непродовольственных товаров открываются в Москве с 1 июня. В Новосибирской области и в Бердске работают магазины с товарами первой необходимости, продуктовые магазины и аптеки.

Не работают торговые центры в пандемию коронавируса в Бердске

Магазины непродовольственных товаров открываются в Москве с 1 июня. В Новосибирской области и в Бердске работают магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Начальник отдела промышленности и торговли управления экономразвития Бердска Евгений Абельганс 28 мая рассказал, когда в Бердске откроются все магазины.

— Открытие торговых объектов будет осуществлено после того, как мы получим постановление губернатора Новосибирской области, — отметил Евгений Александрович.