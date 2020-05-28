28.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Бердск не Москва: Не откроют магазины непродовольственных товаров. Ждем постановление губернатора

22:30 28.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
2 0

Магазины непродовольственных товаров открываются в Москве с 1 июня. В Новосибирской области и в Бердске работают магазины с товарами первой необходимости, продуктовые магазины и аптеки.

Бердск не Москва: Не откроют магазины непродовольственных товаров. Ждем постановление губернатора
Не работают торговые центры в пандемию коронавируса в Бердске

Магазины непродовольственных товаров открываются в Москве с 1 июня. В Новосибирской области и в Бердске работают магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Начальник отдела промышленности и торговли управления экономразвития Бердска Евгений Абельганс 28 мая рассказал, когда в Бердске откроются все магазины.

— Открытие торговых объектов будет осуществлено после того, как мы получим постановление губернатора Новосибирской области, — отметил Евгений Александрович.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно открыть все магазины в Бердске?

Аноним, 28 мая 2020 13:31
Это точно!Бердск не Москва.
Никита, 28 мая 2020 23:46
НВР:
Зачем? У всех же гардероб на все случаи жизни квадратов на 10 примерно. Тем более, что одежда у всех и так качественная и долговечная. Ну а помимо гардероба, что еще может понадобиться? Все остальное есть и тоже надежное.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рак почки: Кто предрасположен, первые симптомы и новейшее лечение
23:49 28-05-2020
Рак почки: Кто предрасположен, первые симптомы и новейшее лечение
БердскПомоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска
22:35 28-05-2020
Помоги тем, кто выживает в COVID-19: Продолжается сбор денег на еду жителям Бердска
БердскБердск не Москва: Не откроют магазины непродовольственных товаров. Ждем постановление губернатора 2
22:30 28-05-2020
Бердск не Москва: Не откроют магазины непродовольственных товаров. Ждем постановление губернатора
БердскАлла Дробинская: Пациентов с коронавирусной инфекцией увозят на "скорой" специальной бригадой из Бердска. И никак иначе 2
22:25 28-05-2020
Алла Дробинская: Пациентов с коронавирусной инфекцией увозят на
БердскГраница на замке: пограничники Бердска отмечают 28 мая свой праздник 2
22:24 28-05-2020
Граница на замке: пограничники Бердска отмечают 28 мая свой праздник
Холод накроет Россию и Сибирь в первый день лета. Тепло останется только на Урале
22:20 28-05-2020
Холод накроет Россию и Сибирь в первый день лета. Тепло останется только на Урале
Молитвы для чтения дома в Вознесение Господне 28 мая 2020 года: Как помолиться для осуществления желаемого 7
22:16 28-05-2020
Молитвы для чтения дома в Вознесение Господне 28 мая 2020 года: Как помолиться для осуществления желаемого
БердскПопало на видео мытье хлоркой остановок в коронавирус в Бердске 2
22:15 28-05-2020
Попало на видео мытье хлоркой остановок в коронавирус в Бердске
Не подходи ко мне: Парень без маски посмотрел на меня с пренебрежением, как на жалкого труса 2
22:14 28-05-2020
Не подходи ко мне: Парень без маски посмотрел на меня с пренебрежением, как на жалкого труса
Сильнейшие магнитные бури ожидаются 28 и 29 мая 2020 года: Как успешно пережить солнечные вспышки метеозависимым 42
22:14 28-05-2020
Сильнейшие магнитные бури ожидаются 28 и 29 мая 2020 года: Как успешно пережить солнечные вспышки метеозависимым