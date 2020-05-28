Продал дом ветерана войны за 6 млн рублей и проиграл деньги в казино 27-летний житель Новосибирска

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере).

Мужчина на основании выданной ветераном доверенности оформил все необходимые документы и продал недвижимое имущество за 6 млн рублей

Октябрьский районный суд г. Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Алексея Большого.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере).

В суде установлено, что 94-летняя местная жительница – ветеран Великой Отечественной войны, заключила с Большим сделку о продаже принадлежащих ей 2/3 части дома и земельного участка, расположенных в Центральном районе г. Новосибирска.

Мужчина на основании выданной ветераном доверенности оформил все необходимые документы и продал недвижимое имущество за 6 млн рублей, которые поступили на ее расчетный счет. Имея доступ к деньгам потерпевшей, злоумышленник их похитил, а впоследствии проиграл в азартные игры.

Суд согласился с правовой позицией государственного обвинителя и приговорил Большого к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Кировский районный суд г. Новосибирска удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с Большого 6 млн. рублей.

Источник: Прокуратура Новосибирской области