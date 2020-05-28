Молитвы для чтения дома в Вознесение Господне 28 мая 2020 года: Как помолиться для осуществления желаемого

В Воскресение Господне запрещается работать, даже делать уборку. Лучше собраться в этот день всей семьей и отметить его вместе.

Вознесение Господне входит в число двенадцати главных православных праздников

Вознесение Господне каждый год христиане традиционно празднуют через сорок дней после Пасхи.

Такой праздник в православии связывают с евангельскими текстами, в которых говорится о последних сорока днях Иисуса Христа среди людей после воскрешения.

Что же мы знаем о Вознесении Господнем и как молиться в этот день?

Традиции и приметы праздника Воскресения Господнего

Вознесение Господне входит в число двенадцати главных православных праздников.

В Евангелии сказано, что через сорок дней после воскрешения Сын Божий собрал апостолов в Иерусалиме и повел их на Елеонскую гору. Приказав оставаться на горе, Иисус Христос обещал апостолам крещение Святым Духом спустя несколько дней. После таких слов Сын Божий благословил своих последователей и вознесся на небо. Перед Вознесением Спаситель говорил, что верующие в Него будут спасены и смогут изгонять бесов, исцелять больных и проповедовать Евангелие.

Спустя некоторое время перед апостолами предстали два ангела. Они сообщили, что Иисус Христос вновь придет в человеческий мир. Апостолы поклонились вознесшемуся Сыну Божьему и вернулись в Иерусалим, чтобы проповедовать об увиденном и нести в люди христианскую религию. Простые люди, услышав историю человеческой жизни Иисуса Христа, понимали, что смерть – это еще не конец, а скорее переход души в иной мир, где ее ждет Господь, который спасет от грехов и соблазна.

Смысл Воскресения Господнего заключается в том, что человеческая душа вправе ожидать вечной божественной жизни благодаря жертве Сына Божьего и его воскрешению. Человеческая жизнь Иисуса Христа среди людей завершается именно Вознесением.

Православные христиане на Воскресение Господне традиционно пекут хлеб, чаще всего продолговатой формы, а также пироги с начинкой из грибов, картошки или зеленого лука. Хлеб стал известен как «лесенка», потому что пекут его с семью ступенями – формируются полоски из теста, а затем их выкладывают поверх хлеба. Такие ступени означают семь небес.

Хлеб и пирог обязательно нужно освятить в церкви.

На праздничном столе также уместны вареные яйца, яичница и блины.

В Воскресение Господне отдают дань уважения усопших членам семьи. В прежние времена христиане полагали, что в период между Пасхой и Воскресением Господним врата рая и ада открываются, а границы между мирами стираются.

В период между Пасхой и Вознесением Господним старайтесь к бедным и страждущим относиться с особым вниманием. Если верить легендам, в это время Иисус Христос блуждает по нашему миру, приняв облик нищего. Также многие верят, что на протяжении сорока дней Сын Божий своим присутствием оживляет природу, заставляет распускаться цветы и зеленеть траву.

С древних времен христиане верили, что в день Воскресения Господнего можно молить Иисуса Христа о самых сокровенных мечтах, и Сын Божий непременно поможет им осуществиться. Единственным исключением можно считать материальные блага.

Согласно народным приметам, дождь в такой великий праздник обещает небогатый урожай и болезни домашним животным. Хотя если осадки непродолжительные, есть надежда, что все обойдется.

Теплая погода в праздник побуждала христиан купаться в водоемах, это якобы гарантировало здоровье на долгие годы.

В древние времена христиане на Вознесение Господне пили утреннюю росу и умывались ей, желая сохранить таким образом красоту и здоровье. Роса считалась слезами земли о Сыне Божьем, который оставляет ее в этот день и возносится на небо.

Также считается, что польза целебных трав в такой праздник многократно усиливается.

В Воскресение Господне запрещается работать, даже делать уборку. Лучше собраться в этот день всей семьей и отметить его вместе.

Какие молитвы можно читать дома?

Читайте молитвы в такой великий православный праздник в утреннее и вечернее время. Так как принято считать, что на Воскресение Господне могут исполняться желания, то в этот день многие христиане обращаются к высшим силам с просьбой исполнить их мечты.

Молитва об осуществлении желания

«Шел Иисус Христос с небес, нес Святой чудодейственный Крест. Больных исцелял, нищим помогал, славу и почет воздвигал. Боже, Боже! Помоги и мне тоже! Сделай ради Христа для меня (что именно) во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва Иисусу Христу

«Господи Иисусе Христе, сошедший с Небес для спасения нашего и направивший нас на путь истинный! В такой светлый и ясный день Божественного восхождения Твоего на небеса земля празднует и ликует, радуется небо, люди славят Тебя непрестанно, Ангелы веселятся и приговаривают: Кто Сей, пришедший во славе и сильный во брани, Сей воистину Царь славы? Помоги же и нам, немощным и грешным, пробуди нашу совесть и избавь от грехов и соблазнов. Позволь же нам жить праведной жизнью, Тебе Господу и Богу Нашему служить и восхвалять, отрешиться от уз плоти и пройти путь мытарства, достигнуть небесных обителей Твоих, с Ангелами и Архангелами и всеми святыми прославлять Имя Твое с Твоим Отцом и Пресвятым Духом, и присно и во веки веков. Аминь».

Источник: Пронедра