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Ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР планирует МИД Украины

14:00 28.05.2020 Фото: pixabay.com
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По словам главы украинского МИД Дмитрий Кулеба, диалог с республиками Донбасса не имеет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».

Ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР планирует МИД Украины
Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала «формулу Штайнмайера»

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.

По его словам, диалог с республиками Донбасса не имеет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».

«Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — сказал Кулеба.

Он также отметил, что киевским властям не хотелось бы применять в Донбассе план «Б», о котором ранее говорили в офисе президента Владимира Зеленского. Он отметил, что этот вариант решения конфликта запланирован на случай, если договориться с ДНР и ЛНР не удастся в течение года. При этом Кулеба не уточнил, что включает в себя план «Б» по Донбассу.
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что намерен провести в октябре местные выборы по всей украинской территории, включая неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После этого в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.

Источник: atr.ua

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