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Маски, градусник, перчатки: Что должно быть в офисе из-за COVID-19 у бизнеса Бердска, чтобы не получить штраф

14:03 28.05.2020, Марина Волкова Фото: pixabay.com
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Бизнесмены спрашивают, что должно быть в офисе во время пандемии коронавируса. Обязателен «входной фильтр» — градусник, журнал с данными о температуре тела всех коллег. Что еще? Читайте в публикации «Курьер. Среда. Бердск».

Маски, градусник, перчатки: Что должно быть в офисе из за COVID 19 у бизнеса Бердска, чтобы не получить штраф
Запасы масок и дезсредств должны быть в каждом офисе, магазине и предприятии
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Маски, градусник, перчатки: Что должно быть в офисе из за COVID 19 у бизнеса Бердска, чтобы не получить штраф

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Сегодня, 28 мая. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил режим ограничения работы многого бизнеса до 30 июня 2020 года. Однако сотрудники многих предприятий сегодня работают. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает, как не получить штраф за нарушение правил профилактики и дезинфекции от Роспотребнадзора.

Напомним, сотрудники администрации Бердска и Роспотребнадзора ежедневно выезжают в рейды по магазинам и кафе. В некоторых из них, чиновники находят нарушения и выписывают штрафы.


Температура каждый день

Итак, как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в администрации Бердска, каждый бизнес должен организовать ежедневно, перед началом рабочей смены «входного фильтра» — мерить температуру каждому сотруднику и записывать данные в специальный журнал. Термометр и средство для его дезинфекции после каждого сотрудника должны находиться на видном месте. Зашел в офис — измерил температуру. При этом есть несколько вариантов организации «входного фильтра»:

1. Каждый сотрудник должен делать самостоятельно мерить себе температуру и записывать данные в журнал;
2. Назначается ответственный за измерение температуры тела коллектива, который и записывает данные в журнал;
3. Это делает медицинский сотрудник фирмы, если такой есть.

При этом, если у коллеги высокая температура, то работодатель должен его обязательно отстраненить от нахождения на рабочем месте. Это касается и тех сотрудников, у которых есть признаки ОРВИ.

Антисептики для рук

Также при входе на предприятие или магазин должно быть организовано место обработки рук кожными антисептиками, дозаторов или дизинфицирующими салфетками. Обработка рук и/или перчаток кожными антисептиками продавцами, кассирами, работниками зала не реже, чем каждые 2 часа. То же правило распространяется и на всех других работающих в коронавирус.


Сколько должно быть масок в компании

Руководитель компании должен обеспечить сотрудников запасом одноразовых масок с таким расчетом, что маска должна меняться каждые три часа. При 8-часовом рабочем дне у одного сотрудника должны быть 3 маски. А вот у руководителя должен иметься запас масок на всех подчимненных как минимум на 5 дней.

Сколько раз мыть офис

По рекомендациям Роспотребнадзора, каждый бизнесмен должен обеспечить дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, ручек покупательских тележек и корзин,прилавков, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, лотков для продуктов, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

Кстати, моющие средства должны быть в запасе как минимум на 5 дней. Проветривать любой офис, производство или магазин нужно каждые два часа. Помимо этого должно быть организовано минформирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены и соблюдения масочного.
А вот работников старше 65 лет рекомендуют отстраненить от работы или перевести на дистанционную форму. Это правило распространяется и на тех сотрудников, у которых есть хронические заболевания, сниженный имунитет и беременных.

Как работать в одном офисе

Роспотребнадзор рекомендует ограничить контактымежду коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих группю. А вот разобщение коллектива путем размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен приветствуется.
При этом руководитель должен определить сотрудников, отвечающих за перемещение изделий и документов между подразделениями. На обед ходить нельзя. Да и принимать пищу на рабочем месте теперь тоже строго запрещено.

Предельное количество работников, которые могут одновременно находиться в одном помещении:
до 50 кв.м — не более 5 человек

— до 100 кв.м — не более 10 человек
— до 200 кв.м — не более 25 человек
— свыше 200 кв.м — не более 50 человек.

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От редакции

У вас на работе все есть для защиты от коронавируса?

Аноним, 28 мая 2020 13:29
А не другая формула: покупательский спрос-деньги-налоги-прибыль.
Рабочие места-зарплаты-счастливая жизнь-уверенность.

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