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Выгонять из автобусов и магазинов без масок разрешил Травников. Смотрите постановление

17:55 28.05.2020 Фото: pixabay.com
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Губернатором подчеркивается необходимость обеспечить соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы.

Выгонять из автобусов и магазинов без масок разрешил Травников. Смотрите постановление
Выгонять из автобусов и магазинов без масок разрешил Травников
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выгонять из автобусов и магазинов без масок разрешил Травников. Смотрите постановление

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Представлена новая редакция постановления Губернатора о дополнительных мерах в период противодействия коронавирусу. Соответствующее постановление № 88 от 28.05.2020 подписал глава региона Андрей Травников. Документом вносится изменение в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» – положения документа изложены в новой редакции.

Постановление обобщает меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, которые необходимо принять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в период противодействия коронавирусу. Срок их действия установлен по 30 июня 2020 года.

В постановлении подчеркивается необходимость обеспечить соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы.

Предприниматели должны не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, а при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание или отказывать в обслуживании.

Гражданам предписывается пользоваться гигиеническими масками при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, на станциях и остановках всех видов транспорта, при посещении аптек, объектов торговли и помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена, автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов и иных общественных мест.

Ряд положений постановления касается деятельности органов власти и местного самоуправления, государственных организаций.

Также, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, в частности, предписывается до 30 июня приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, работу фитнес-центров, спортивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Документом приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан; приостановлено посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), аквапарков, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Подробнее с действующими на территории региона мерами и ограничениями в период противодействия коронавирусной инфекции можно ознакомиться в тексте постановления Губернатора от 25.05.2020 №88, опубликованном на сайте Правительства Новосибирской области.

Постановление Губернатора от 25.05.2020 №88

Источник: nso.ru

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От редакции

Молодец?

Евгений, 28 мая 2020 14:48
НВР:
К кому относится ваш вопрос? К губернатору? Конечно, молодец! Берет на себя ответственность за нас, за безбашенных и безалаберных. Надо, чтобы жареный петух клюнул в задницу.
Людмила, 28 мая 2020 15:42
Требует, рекомендует! Пусть сначала бесплатно людей масками обеспечит, хотя бы пенсионеров.. А, то за всё плати - заплати! Откуда деньги у людей, если нет работы, кредиты, проблемы семейные пр. .. А, тут ещё и маски купи, обогати кого-то на этих масках, но, сам без штанов останься! Власти забывают, что оне существуют на народные налоги, ничего не давая взамен, кроме обещаний.....
елена, 28 мая 2020 16:39
Не носила и носить не собираюсь.Когда уже эти маски-шоу закончатся?Выгонят из одного магазина,пойду в другой.Напугал Травников.МАСКИ НЕ СПАСУТ,А ВРЕД МОГУТ НАНЕСТИ КОНКРЕТНЫЙ.Но ТРАВНИКОВ плевать на людей хотел,как и ВВП.

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