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Материнский капитал вам начислят автоматически. Но где его искать? Разъяснил ПФР

14:30 28.05.2020 Фото: pexels.com
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Подавать заявление в ПФР не требуется. Размер материнского капитала в 2020 году — 466 617 тысяч при рождении первого ребенка, 616 617 рублей при рождении второго ребенка.

Материнский капитал вам начислят автоматически. Но где его искать? Разъяснил ПФР
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал оформляется в виде электронного документа
Сюжет: Материнский капитал
Материнский капитал вам начислят автоматически. Но где его искать? Разъяснил ПФР

Материнский капитал вам начислят автоматически. Но где его искать? Разъяснил ПФРСертификаты на материнский капитал без заявления получили 50 000 семей в РоссииЕщё 31 новостей

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский (семейный) капитал назначается проактивно. Это означает, что подавать заявление в ПФР не требуется. После появления ребенка материнский капитал оформляется автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Всё необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители.

Напоминаем, что размер материнского капитала в 2020 году — 466 617 тысяч при рождении первого ребенка, 616 617 рублей при рождении второго ребенка.

Новый механизм оформления сертификата распространяется на семьи, где ребёнок родился в 2020 году, а также на семьи, имеющие право, но не получившие документ ранее.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время Управление ПФР  в городе Бердске оформляет сертификаты по сведениям реестра ЕГР ЗАГС с 1 января 2020 года, определяет необходимую для этого информацию о родителях и детях и устанавливает право семьи на государственные средства поддержки.
Всего Управлением ПФР в городе Бердске на сегодняшний день оформлено 130 сертификатов в проактивном режиме.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Еще одно новшество — с 13 апреля 2020 года сертификат теперь всем мамам оформляется в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!

На привычном бланке он уже распечатываться не будет. При этом мама может получить на бумажном носителе копию электронного сертификата, заверенную руководителем органа по месту обращения, либо выписку из федерального регистра (где также будет содержаться информация о выданном сертификате).

В связи с этим отвечаем на распространенный вопрос: где этот сертификат найти? Как узнать, что он выдан? Информация в картинках.

Материнский капитал вам начислят автоматически. Но где его искать? Разъяснил ПФР

Материнский капитал вам начислят автоматически. Но где его искать? Разъяснил ПФР
Материнский капитал вам начислят автоматически. Но где его искать? Разъяснил ПФР

Источник: Управление ПФР в городе Бердске

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