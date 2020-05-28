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Цепочка из серебра — украшение благородного человека

14:06 28.05.2020
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Украшения из драгоценных металлов высоко ценятся благодаря грациозности и красоте.

Серебряные цепочки являются утонченным и стильным украшением, которые никогда не потеряют своей актуальности среди пользователей и мира моды.

Цепочка из серебра — украшение благородного человека
цепочки из серебра

Специалисты интернет-магазина Злато подчеркивают, что цепочки из серебраhttps://zlato.ua/ru/f-silver_925-chain/ благородная вещь. Зная всего несколько простых рекомендаций о том, как выбрать такое изделие, каждый человек может стать счастливым обладателем качественной и красивой модели.

Популярные типы плетений

Эксперты ювелирного дела выделяют всего больше пятидесяти групп разнообразных плетений. Но для ежедневного использования подходят не все. Среди базовых видов плетения цепочек из серебра являются такие:

  • Панцирное. Может быть тройным, двойным и одинарным.
  • Якорное. Это самое классическое решение.
  • Бисмарк. Бывает королевским, полу объемным и плоским.

В первом варианте плетения звенья располагаются строго в единой плоскости. Сегодня среди ассортиментов магазинов можно найти различные вариации, которые меняются числом звеньев, входящих друг в друга.

Якорный тип самый примитивный и распространенный, а потому он идеально подходит для каждого человека. Звенья имеют овальную форму и размещаются противоположно друг к другу. Такие изделия отлично смотрятся не только в виде цепочек, но и в роли браслетов.

Бисмарк считается украшением для мужчин, поскольку он достаточно массивный и производится вручную. Это самое сложное, но и самое красивое плетение: несколько рядов в нем оригинально переплетаются между собой.

Украшение для женщины и мужчины: в чем отличия

Ключевой заметной разницей между украшениями является их внешний вид: женские вариации более утонченные, тонкие и грациозные, в то время как мужские — суровые и массивные. Еще одно различие заключается в замке:

  • Карабинный;
  • Круглой формы.

Для более массивного украшения надо более надежный замок.

Три «кита» выбора цепочки

Выбирая такое украшение, не важно: для мужчины или женщины, надо обращать внимание трем основным критериям:

  • Проба металла;
  • Тип замка;
  • Наличие напыления.

Проба отличает качественное украшение от подделки. Самый лучший вариант — изделие в 925 пробе, однако наивысшей является 960, которая никогда не окислится и не потемнеет.

Серебро 925 пробы практически всегда покрывается дополнительным напылением, которое защищает украшение от процесса окисления. Если выбирается более высшая проба, то в напылении нет необходимости.

Цепочка из серебра — украшение благородного человека
серебряные цепочки

Серебряные цепочки, как подчеркивают специалисты интернет-магазина Злато, это отличное украшение, которое подчеркнет, как женскую, так и мужскую красоту. Самое главное — ответственно подойти к выбору такого украшения аксессуара и тогда точно получится подобрать утонченный вариант из драгоценного металла.

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