Установка котла для обогрева квартиры и дома

Правильно подобранный способ обогрева минимизирует ежемесячные расходы, поддерживает оптимальный температурный режим. Прокладка отопительных коммуникаций – сложный и трудоёмкий процесс, который лучше доверить профессионалам. Компания «Изба» предлагает полный спектр работ по обустройству оптимальной системы отопления в вашем доме или квартире. В зависимости от потребностей клиентов, в услугу входит как комплексное устройство отопительных коммуникаций «под ключ», так и отдельные этапы работ (по установке и отладке оборудования).

Этапы устройства системы обогрева

Прокладка отопительных коммуникаций проходит в несколько этапов:

выбор способа обогрева (вид топлива, тип теплоносителя);

разработка схемы отопления на основе сделанного выбора;

непосредственно прокладка коммуникаций, установка котла, радиаторов и другого оборудования).

Если в помещении уже проложено отопление, наши инженеры готовы выполнить подбор и монтаж котла. Установка нагревателя должна проводиться в соответствии с определённым алгоритмом для соблюдения техники безопасности, особенно при работе с газовым оборудованием.

Как проходит установка котла

При грамотном подходе и руками профессионалов процесс установки не занимает много времени. Однако в зависимости от вида топлива, типа теплоносителя и конструктивных особенностей котла, монтаж проходит с соблюдением определённых нюансов.

Котёл на твёрдом топливе.

Устройства с открытой камерой монтируют в специально отведённых местах – котельных, оборудованных системой вентиляции. Пол под устройством должен быть максимально выравнен. Как правило, агрегат устанавливают на плиты, выполненные из негорючих материалов. Котёл должен находиться на определённом удалении от стен (минимум 60 см от задней стенки прибора).

Газовый котёл.

Данный тип нагревателя также предпочтительно устанавливать в котельных. При обустроенном дымоходе возможен монтаж в ванной или на кухне. Котельную в обязательном порядке оборудуют датчиком загазованности и системой приточно-вытяжной вентиляции.

Жидкотопливные модели.

В таких приборах в качестве топлива используют солярку, дизель или мазут. Установка котлов данного типа не требует специальных разрешений. При монтаже агрегата необходимо обеспечить к нему свободный доступ для эксплуатации и минимальное пространство для прочистки поверхности.

Электрические котлы.

Агрегаты желательно монтировать в специально отведённых помещениях. При соблюдении требований безопасности возможна их установка на кухне.

Заказав устройство котла на нашем сайте izbaonline.ru, вы избавите себя от лишних трат, сэкономите время и получите отлаженную систему обогрева своего дома. Помимо непосредственно монтажа агрегатов, наши бригады выполняют обязательную пуско-наладку и проверку оборудования: контроль взаимодействия элементов друг с другом, надежности всех узлов и прочих параметров функционирования коммуникаций.