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Перепланировка дома без сноса стен

14:08 28.05.2020
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Представьте себе капитальный ремонт с минимумом шума и грязи.

Вместо разрушенных стен – аккуратное отверстие идеальных параметров. Изменение форм монолитных конструкций в кратчайшие сроки и без радикальных решений – реальность, возможная благодаря современной технологии резки с применением алмазов. Предпочтя такой метод работы с твёрдыми поверхностями классическим инструментам, вы сможете проложить инженерные коммуникации, выполнить перепланировку без повреждений цельной конструкции.

Работы по бетону ювелирной точности

С применением продвинутых технологий работы по перепланировке принимают принципиально иной характер: создание дополнительных проёмов, арок, ниш в монолитных стенах происходит в кратчайшие сроки и с минимальными повреждениями. Для достижения такого эффекта применяется алмазная резка бетона. Методика безопасна, удобна и практична.

На смену отбойным молоткам и шумным перфораторам в данной технологии пришло эффективное оборудование с применением алмазов. Алмазная головка прекрасно справляется с обработкой самых прочных поверхностей (из бетона, кирпича, базальта, гранита), доставляя минимум дискомфорта при проведении работ.

Достоинства резки бетона алмазами:

  • никаких повреждений несущей конструкции – алмазная резка представляет собой безударную технологию, избавляя от сильных вибраций и ударных нагрузок, способных привести к появлению трещин и сбоин в стене;
  • высокая скорость работ – минимум подготовительных мероприятий и уникальные свойства инструмента позволяют вырезать отверстие нужного диаметра в течение одного дня;
  • минимум шума и грязи в процессе обработки бетона – инструментарий включает в себя специальный пылесос, который устраняет всю пыль, не давая ей оседать на полу;
  • получение гладких поверхностей идеальных форм.

Как проходят работы

Резку бетона выполняют при помощи продвинутого оборудования:

  • алмазные канаты (представляют собой стальные тросы с алмазными сегментами);
  • коронки (инструмент в форме цилиндра с нанесёнными на кромку алмазами);
  • алмазные диски (выполнены в форме круга с алмазными напылением);

Перед началом работ мастер выезжает на объект, проводит осмотр площадки, оценивает масштаб резки. Выполняются необходимые расчёты для перепланировки, на стену наносится разметка. Далее выбирается инструмент для обработки бетона в зависимости от толщины стены и требуемого размера отверстий.

Заказав услугу алмазной резки на сайте на нашем сайте алмазный-век.рф, вы получаете: выполнение работ любой сложности без вреда несущей конструкции, в кратчайшие сроки, бригадой с опытом работы более 10 лет.

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