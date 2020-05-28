Перепланировка дома без сноса стен

Представьте себе капитальный ремонт с минимумом шума и грязи.

Вместо разрушенных стен – аккуратное отверстие идеальных параметров. Изменение форм монолитных конструкций в кратчайшие сроки и без радикальных решений – реальность, возможная благодаря современной технологии резки с применением алмазов. Предпочтя такой метод работы с твёрдыми поверхностями классическим инструментам, вы сможете проложить инженерные коммуникации, выполнить перепланировку без повреждений цельной конструкции.

Работы по бетону ювелирной точности

С применением продвинутых технологий работы по перепланировке принимают принципиально иной характер: создание дополнительных проёмов, арок, ниш в монолитных стенах происходит в кратчайшие сроки и с минимальными повреждениями. Для достижения такого эффекта применяется алмазная резка бетона. Методика безопасна, удобна и практична.

На смену отбойным молоткам и шумным перфораторам в данной технологии пришло эффективное оборудование с применением алмазов. Алмазная головка прекрасно справляется с обработкой самых прочных поверхностей (из бетона, кирпича, базальта, гранита), доставляя минимум дискомфорта при проведении работ.

Достоинства резки бетона алмазами:

никаких повреждений несущей конструкции – алмазная резка представляет собой безударную технологию, избавляя от сильных вибраций и ударных нагрузок, способных привести к появлению трещин и сбоин в стене;

высокая скорость работ – минимум подготовительных мероприятий и уникальные свойства инструмента позволяют вырезать отверстие нужного диаметра в течение одного дня;

минимум шума и грязи в процессе обработки бетона – инструментарий включает в себя специальный пылесос, который устраняет всю пыль, не давая ей оседать на полу;

получение гладких поверхностей идеальных форм.

Как проходят работы

Резку бетона выполняют при помощи продвинутого оборудования:

алмазные канаты (представляют собой стальные тросы с алмазными сегментами);

коронки (инструмент в форме цилиндра с нанесёнными на кромку алмазами);

алмазные диски (выполнены в форме круга с алмазными напылением);

Перед началом работ мастер выезжает на объект, проводит осмотр площадки, оценивает масштаб резки. Выполняются необходимые расчёты для перепланировки, на стену наносится разметка. Далее выбирается инструмент для обработки бетона в зависимости от толщины стены и требуемого размера отверстий.

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