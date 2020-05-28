«Мазда» и «Тойота» на поделили перекрёсток в центре Бердска
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«Мазда» и «Тойота» на поделили перекрёсток в центре Бердска

1:57:165/28/2020
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ДТП на перекрёстке Ленина-Лелюха обошлось без пострадавших. В «Мазде», как показывают очевидцы, находился ребёнок.

Оба автомобиля ехали по улице Ленина навстречу друг другу, рассказали сайту «Свидетель» участники происшествия. «Мазда» со стороны ДК, «Тойота» — со стороны улицы Горького. На перекрёстке машины столкнулись. Девушка из «Мазды» рассказала сайту «Свидетель», что их автомобиль начал осуществлять на перекрёстке манёвр разворота. Что пошло не так, разберутся сотрудники аварийного комиссариата или дорожной полиции. Пока налицо факт, свидетельствующий, что «Мазда» не пропустила, как положено по ПДД, встречный авто. Этим «последним» оказалась «Тойота» с мужчиной за рулём.

К счастью, в результате столкновения транспортных средств участники ДТП, в том числе и ребёнок, находившийся, по словам очевидцев, на заднем сидении «Мазды», не пострадали. Да и столкнувшиеся машины повреждены несущественно.

Источник: svidetel24.info

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