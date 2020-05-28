До окончания вечернего часа пик перекрыли улицу Красноармейская в Бердске

Дорожные службы продолжают начатый вчера ямочный ремонт проезжей части.
Дорожные службы продолжают начатый вчера ямочный ремонт проезжей части.
Сегодня в течении пяти часов дорожники должны отремонтировать участок улицы Красноармейской от Рогачёва до Гагарина.
— В связи с этим движение транспорта по улице Красноармейская на этом участке закрыто сегодня, 28 мая, до 19 часов, — информирует пресс-центр горадминистрации.
Пассажирский транспорт, а конкретно маршрутные такси №12, перенаправлен по улице Красная Сибирь.
В связи с перекрытием дороги мэрия Бердска обратилась к автомобилистам города:
— Уважаемые водители, просим вас быть внимательными и руководствоваться знаками дорожного движения. Приносим извинения за временные неудобства.
Напомним, что вчера на перегоне улицы Красноармейская от Павлова до Рогачёва начался долгожданный текущий ямочный ремонт. Вчера на участке от Павлова до Гагарина дорога не перекрывалась. Дорожные службы нарезали «карты» для последующей заливки их асфальтом.
Сроки окончания ремонта проезжей части на самой «убитой» улице города пока не сообщается.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/05/28/563855-nb-Do_okonchaniya_vechernego_chasa_pik_perekryli_ulicu_Krasnoarmeyskaya_v_Berdske
Ну да да...