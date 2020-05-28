До окончания вечернего часа пик перекрыли улицу Красноармейская в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

До окончания вечернего часа пик перекрыли улицу Красноармейская в Бердске

2:59:105/28/2020
10

<div></div>

Дорожные службы продолжают начатый вчера ямочный ремонт проезжей части.

Сегодня в течении пяти часов дорожники должны отремонтировать участок улицы Красноармейской от Рогачёва до Гагарина.

— В связи с этим движение транспорта по улице Красноармейская на этом участке закрыто сегодня, 28 мая, до 19 часов, — информирует пресс-центр горадминистрации.

Пассажирский транспорт, а конкретно маршрутные такси №12, перенаправлен по улице Красная Сибирь.

В связи с перекрытием дороги мэрия Бердска обратилась к автомобилистам города:

— Уважаемые водители, просим вас быть внимательными и руководствоваться знаками дорожного движения. Приносим извинения за временные неудобства.

Напомним, что вчера на перегоне улицы Красноармейская от Павлова до Рогачёва начался долгожданный текущий ямочный ремонт. Вчера на участке от Павлова до Гагарина дорога не перекрывалась. Дорожные службы нарезали «карты» для последующей заливки их асфальтом.

Сроки окончания ремонта проезжей части на самой «убитой» улице города пока не сообщается.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда же это кончится: сильная магнитная буря ударит по метеопатам 21 февраля. Как они переживают февральские геоудары
10:54:56 2/19/2021
Когда же это кончится: сильная магнитная буря ударит по метеопатам 21 февраля. Как они переживают февральские геоудары
Насиловать детей в сиротских учреждениях стали больше в 13 раз, заявила Кузнецова
10:50:43 2/19/2021
Насиловать детей в сиротских учреждениях стали больше в 13 раз, заявила Кузнецова
"Слили" видео со Скобеевой: Стал вирусным ролик о закулисье передачи о Навальном
10:40:09 2/19/2021
"Слили" видео со Скобеевой: Стал вирусным ролик о закулисье передачи о Навальном
"Картошка подорожала в январе, при чем тут сезон?": Какие меры сдерживания цен на продукты предлагает СР
10:32:40 2/19/2021
"Картошка подорожала в январе, при чем тут сезон?": Какие меры сдерживания цен на продукты предлагает СР
Куда пропала из передачи «Сегодня вечером» Юлия Меньшова, стало известно. Галкин виноват?
10:25:46 2/19/2021
Куда пропала из передачи «Сегодня вечером» Юлия Меньшова, стало известно. Галкин виноват?
Эксперимент с пивом начнется в России 1 апреля 2021
10:10:56 2/19/2021
Эксперимент с пивом начнется в России 1 апреля 2021
Могут ли материнский капитал направить на пенсию матери автоматически, ответил Минтруд
10:05:02 2/19/2021
Могут ли материнский капитал направить на пенсию матери автоматически, ответил Минтруд
Лишь на 10 лет высаживать лес на заброшенных сельхозземлях хотят разрешить в Новосибирской области
9:56:48 2/19/2021
Лишь на 10 лет высаживать лес на заброшенных сельхозземлях хотят разрешить в Новосибирской области
Санкции против России: Европа мечется и "не готова стрелять себе в ногу"
9:45:38 2/19/2021
Санкции против России: Европа мечется и "не готова стрелять себе в ногу"
Раскритиковал темпы капремонта многоквартирных домов в Новосибирской области полпред президента
9:04:58 2/19/2021
Раскритиковал темпы капремонта многоквартирных домов в Новосибирской области полпред президента