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Коронавирусный набор продуктов на 500 рублей весом 7 кг получили 1060 пенсионеров 65+ в Бердске. Уместились крупы, мука, сахар и хозяйственное мыло

22:00 28.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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По Новосибирской области будет роздано 28 тыс. наборов. В Бердске коробки с продуктами по 7 кг по 500 руб начали развозить с 20 мая и закончили 28 мая.

Коронавирусный набор продуктов на 500 рублей весом 7 кг получили 1060 пенсионеров 65+ в Бердске. Уместились крупы, мука, сахар и хозяйственное мыло
В Бердске коробки с продуктами по 7 кг по 500 руб начали развозить с 20 мая и закончили 28 мая

Всероссийским движением «Волонтеры-медики» проводится всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». Продуктовые наборы доставляют людям старше 65 лет, которые нуждаются в поддержке в условиях самоизоляции.
По Новосибирской области будет роздано 28 тыс. наборов, в Бердске – 1060.

— В Бердске коробки с продуктами по 7 кг по 500 руб начали развозить с 20 мая и закончили 28 мая. В июне раздадут продуктовые пенсионерам, позвонившим на горячую линию. С 29 мая прием заявок закончен. — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» директор Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Анна Владимирова 28 мая.

В набор, стоимостью 500 рублей, входят растительное масло, тушенка, сгущенка, гречка, мука, рис, макароны, чай, сахар, геркулес и кусок хозяйственного мыла. Все продукты сроком годности до конца 2020 года. Помощь будет оказана однократно. Получить набор смогли люди в возрасте 65+ лет. Заявку нуждающиеся оставляли в мобильном приложении на сайте «Мы вместе 2020», либо в органах соцзащиты. Документального подтверждения не требовалось.

Всероссийским движением «Волонтеры-медики», Общероссийским народным фронтом и Ассоциацией волонтерских центров проводится всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». В акции участвуют 76 регионов страны. Продуктовые наборы доставят людям старше 65 лет, которые нуждаются в поддержке в условиях самоизоляции. Напомним, сеть взорвал фейк с фотографиями лежачих ветеранов с продуктами. Жители Бердска были возмущены тем, что фото пожилых людей распространились в интернете.

Доставка продуктов проводилась бесконтактным способом. Получатель собственной ручкой должен зафиксировать доставку, волонтер фотографировал получение коробки для отчета, фото лица делалось по желанию.

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