Запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами первый за 10 лет отменили из-за погоды в США. Перенесли на 30 мая

Кроме того, как отметил ведущий трансляции, в этот день окно запуска было очень узкое и не позволяло перенести его просто на более позднее время.

Следующая попытка запланирована на 30 мая

Запуск космического корабля Crew Dragon, который должен был стать первым за девять лет полетом астронавтов с территории США, не состоялся из-за погодных условий. Запуск транслируется на сайте SpaceX.

Следующая попытка запланирована на 30 мая.

Перенос запуска из-за погоды не редкое явление, обычно к основной дате добавляют резервную для второй попытки. Если накануне, по оценкам синоптиков, шансы хорошей погоды во время старта составляли 60%, то с утра в среду эта цифра уменьшилась до 50%.

Кроме того, как отметил ведущий трансляции, в этот день окно запуска было очень узкое и не позволяло перенести его просто на более позднее время.

Это первый испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon и первая отправка астронавтов с американской территории с 2011 года, когда была прекращена программа запуска космических шаттлов. Он должен был доставить на МКС Дага Херли и Боба Бенкена. Астронавты НАСА успели занять места в капсуле, а первую ступень ракеты Falcon-9, которая выводит корабль на орбиту, заполнили топливом.

Посмотреть на запуск прибыли президент США Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и другие официальные лица.

Для возобновления собственных пилотируемых полетов НАСА заключило контракты с частными американскими компаниями SpaceX и Boeing, которые создают корабли Crew Dragon и Starliner. В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на Международную космическую станцию. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковку с МКС отменили.

Источник: РИА Новости