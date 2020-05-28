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За сбитого насмерть известного журналиста Антона Лучанского осудят 26-летнего водителя Mercedes-Benz в Новосибирске

17:45 28.05.2020 Фото: pixabay.com
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Водитель следовал по проезжей части ул. Богдана Хмельницкого со скоростью не менее 90 км/ч.

За сбитого насмерть известного журналиста Антона Лучанского осудят 26 летнего водителя Mercedes Benz в Новосибирске
ДТП произошло на пешеходном переходе

В прокуратуре Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего ранее не судимого жителя города.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По версии следствия, 30 марта т.г. в вечернее время обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е200 CDI.

Водитель следовал по крайней левой полосе проезжей части ул. Богдана Хмельницкого со скоростью не менее 90 км/ч. в направлении от пересечения с ул. Танковая в сторону пересечения с ул. Трикотажная в Калининском районе г. Новосибирска.

В результате нарушений норм ПДД, в том числе скоростного режима, злоумышленник не уступил дорогу выходящему из трамвая пешеходу и совершил на него наезд.

В результате потерпевший, – известный в Новосибирске тележурналист, получил несовместимые с жизнью телесные повреждения (оценены следствием как причинившие тяжкий вред здоровью). От преступных действий обвиняемого мужчина скончался от полученных травм.

Обвиняемый вину признал.

Уголовное дело рассмотрит по существу Калининский районный суд г. Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО

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