Получат аттестаты 11-классники с 9 по 11 июня без результатов ЕГЭ в школах Бердска

Аттестаты выпускникам всех бердских школы выдадут в течение трех дней — с 9 по 11 июня, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 28 мая, начальник городского управления образования Жанна Тузова. Это касается как 9-классников, так и 11-классников.
— Все будет организовано в каждой школе с соблюдением всех норм безопасности. Детей пригласят по графику за получением аттестата. Всех оповестят. Сегодня мы согласовали с руководителями, как это будет проходить, — рассказала Жанна Леонидовна.
По словам замдиректора бердского УО Михаила Каркавина, 28 мая все школы получили письма с разъяснением о том, как должно проходить вручение аттестатов:
Он подчеркнул, что расписание ЕГЭ еще не утверждено официально:
— Это нормативно-правовой акт, который готовится на федеральном уровне и проходит экспертизу в Министерстве юстиции. Когда Минюст данный приказ зарегистрирует с утвержденным расписанием, тогда этот документ станет обязательным для исполнения. Но остается в силе тот факт, что сдают ЕГЭ только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.
Сколько 11-классников выпуска-2020 и прошлых лет (их порядка 100) собираются в этом году сдавать единый госэкзамен, по словам Каркавина, пока окончательно не подсчитано. Но известны цифры, сколько всего в этом человек заканчивают школу в Бердске.
— Выпускников этого года 558. 9-классников — без малого 1300 человек. Все они получат аттестаты с 9 по 11 июня. Всех разведут по времени и за три дня школы, уверен, справятся. Учителя предупредят каждого на определенное время, чтобы избежать скопления народа, — пояснил Михаил Викторович.
Он полагает, что вручение аттестатов тоже является важным событием, которое, несмотря на все ограничительные меры, может пройти в определенной торжественной обстановке.