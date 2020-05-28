На выплаты на детей от 3 до 7 лет поступила 21 000 заявлений через Госуслуги в Новосибирской области

Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738,0 руб., т.е. ниже одного прожиточного минимума на человека.

С 1 июня в регионе начнут производить единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет

В Новосибирской области продолжается дистанционная подача заявлений на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет и выплаты на детей в возрасте до 3 лет через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

С 6 мая в Новосибирской области принято к рассмотрению 20 881 заявление на выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738,0 руб., т.е. ниже одного прожиточного минимума на человека. В Новосибирской области размер выплаты – 6 018,5 рублей.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области напоминает, что заявление на оформление новой меры государственной поддержки можно подать несколькими способами: на Едином портале государственных и муниципальных услуг, через офисы МФЦ, центры социальной поддержки населения по предварительной записи, почтовым отправлением.

С апреля по июнь текущего года семьи с детьми, где родители потеряли работу после 1 марта, получают доплату в размере 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Данной мерой социальной поддержки уже воспользовались 4 532 безработных жителя Новосибирской области.

С 1 июня в регионе начнут производить единовременные выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. По данным Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области уже поступило 216 185 заявлений.

На получение выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившимся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, принято 38 643 заявления. Напомним, по данной мере социальной поддержки были отменены ограничения, связанные с наличием материнского капитала. Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей. Выплатной период – с апреля по июнь текущего года.

За период апрель – май текущего года количество произведенных выплат на детей в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на материнский капитал – 70 947. Сумма выплаты – 5 тысяч рублей.

Подробную информацию о выплатах можно получить в памятке, которая опубликована на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Работают телефоны горячих линий министерства труда и социального развития Новосибирской области (8-800-100-0082) и Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области ((383) 229-19-49).

Источник: nso.ru