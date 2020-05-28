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Убил 9-летнею девочку и спрятал ее тело в заброшенном доме подросток 16 лет в Воронежской области

18:02 28.05.2020 Фото: voronezh.sledcom.ru
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В настоящее время несовершеннолетний задержан. В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания и указал место, где сокрыл тело потерпевшей.

Убил 9 летнею девочку и спрятал ее тело в заброшенном доме подросток 16 лет в Воронежской области
В настоящее время несовершеннолетний задержан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), по факту убийства 9-летней девочки в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области.

По предварительным данным, вечером 25 мая 2020 года около 17 часов малолетняя девочка ушла из своего дома в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области в неизвестном направлении. О безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщение поступило лишь спустя двое суток, то есть вечером 27 мая 2020 года.

В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с 9-летней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области.

В настоящее время несовершеннолетний задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ, допрошен в качестве подозреваемого, с его участием проведена проверка показаний на месте. В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания и указал место, где сокрыл тело потерпевшей.

В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями СК России проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования находится на контроле руководителя регионального следственного управления.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области выражает благодарность волонтерам из поисково-спасательных отрядов, принимавших участие в поисковых мероприятиях.

Источник: Следком

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