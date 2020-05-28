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Смерть в Сибири от COVID-19. Новосибирская область на 2 месте — 31 летальный исход

18:15 28.05.2020
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Однако в пяти регионах СФО смертность на 28 мая выше не только среднесибирской, но и общероссийской: Томская область, Кузбасс, Омская и Новосибирская области, республика Хакасия.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга: 

Новосибирская область покинула тройку «антилидеров» — регионов СФО с самыми высокими показателями летальности от COVID-19. Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 28 мая. Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших от болезни к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция» в Новосибирской области на 28 мая — 2493 человека. Летальных исходов за все время — 31 случай. Подтвержденная летальность в регионе составляет 1,24%. За семь дней этот показатель повысился совсем незначительно, всего на 0,02%. Однако Новосибирская область улучшила свои позиции в общем рейтинге СФО и с 3-го места по летальности переместилась на 4-е, покинув, таким образом, тройку «антилидеров». На первом месте, с наихудшим показателем среди всех регионов СФО — Томская область (1,61%). Республика Алтай по-прежнему остается единственным регионом Сибири с нулевой летальностью с начала пандемии. Общий показатель летальности в СФО за неделю возрос на 0,06% и 28 мая составляет 0,93%. При этом остается ниже общероссийского значения — 1,09%. Однако в пяти регионах СФО смертность на 28 мая выше не только среднесибирской, но и общероссийской: Томская область, Кузбасс, Омская и Новосибирская области, республика Хакасия. За неделю с 22 по 28 мая в СФО официально подтверждено 40 летальных исходов. Новосибирская область оказалась на втором месте в «ТОП-3» этой печальной статистики. Лидирует Омская область (11 случаев), а третье место занял Красноярский край (7).

Смерть в Сибири от COVID 19. Новосибирская область на 2 месте 31 летальный исход

За неделю с 22 по 28 мая в СФО официально подтверждено 40 летальных исходов. Новосибирская область оказалась на втором месте в «ТОП-3» этой печальной статистики

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