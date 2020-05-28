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Работа в Бердске: заведующего складом на зарплату в 120 тыс. рублей срочно-срочно ждем!

18:23 28.05.2020 Фото: www.publicdomainpictures.net
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Более 90 вакансий предлагают работодатели через Центр занятости населения Бердска на 28 мая 2020 года.

Работа в Бердске: заведующего складом на зарплату в 120 тыс. рублей срочно срочно ждем!
Любая работа ждет вас в Бердске: от 15 000 до 120 000 рублей в месяц
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования МБУ СШ «Олимп» от 15163
до 15163		 8(38341) 26532
bsk_shldsp@mail.ru
Ведущий Бухгалтер Управление образования и молодежной политики,МКУ от 25000
до 25000		 8(38341) 21171
bsk_uo@mail.ru
Бухгалтер Рубин,ООО от 30000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист погрузочной машины, машинист погрузчика ООО А/С «Дражник» от 70000
до 70000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Машинист буровой установки, помощник ООО А/С «Дражник» от 45000
до 60000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Мастер, горный мастер ООО А/С «Дражник» от 70000
до 70000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Концентраторщик ООО А/С «Дражник» от 65000
до 65000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер-электрик ООО А/С «Дражник» от 80000
до 80000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Заведующий складом, тмц ООО А/С «Дражник» от 90000
до 120000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Драгер ООО А/С «Дражник» от 90000
до 90000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Главный обогатитель ООО А/С «Дражник» от 100000
до 100000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Доводчик ООО А/С «Дражник» от 70000
до 80000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист автокрана ООО А/С «Дражник» от 70000
до 120000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Машинист на молотах, прессах и манипуляторах, водитель кат. с на манипулятор + кму ООО А/С «Дражник» от 70000
до 120000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Машинист автогрейдера ООО А/С «Дражник» от 70000
до 120000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Электрик участка, автоэлектрик ООО А/С «Дражник» от 70000
до 100000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Слесарь-ремонтник, слесарь-гидравлик ООО А/С «Дражник» от 60000
до 80000		 8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 категории (класса) МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000
до 20000		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Водитель автомобиля, кат. в, с, е ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва от 16500
до 17000		 8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
Электрогазосварщик, сварщик 3 разряда ПГС-К,ООО от 35000
до 50000		 8(923) 1199605
personal@solos.ru
Младший воспитатель, присмотр и уход за детьми, соблюдение санитарных требований. МАДОУ № 4 от 15163
до 15163		 8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель (средней квалификации), начальные классы МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000
до 20000		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Швея, в счет квоты для трудоустройства инвалидов Швейные технологии,ООО от 25000
до 25000		 8(913) 7065502
Personal@krha.ru
Учитель (преподаватель) биологии 1 категории (класса) МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000
до 20000		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Уборщик территорий ПГС-К,ООО от 18000
до 18000		 8(923) 1199605
personal@solos.ru
Инженер производственно-технического отдела АО «БСТ» от 30000
до 30000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Энергетик АО «БСТ» от 35000
до 35000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000
до 37000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000
до 37000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000
до 25000		 8(903) 9998096
Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000
до 25000		 8(903) 9998096
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, духовых инструментов (трамбон), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБУДО «БДМШ им. Свиридова» от 15163
до 15163		 8(38341) 22854
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдел МВД России по городу Бердску от 28000
до 28000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Директор финансовый АО «БСТ» от 80000
до 80000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела, производственно-технического отдела АО «БСТ» от 50000
до 50000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска Отдел МВД России по городу Бердску от 42000
до 42000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдел МВД России по городу Бердску от 39000
до 39000		 8(38341) 32292, 8(38341) 22038
Производитель работ (прораб) (в строительстве) АО «БСТ» от 40000
до 40000		 8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Транспортировщик 2 разряда ПГС-К,ООО от 25000
до 35000		 8(923) 1199605
personal@solos.ru
Контролер-кассир ООО «Торгсервис 54» от 20000
до 20000		 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Электрик участка, квота для инвалидов ищущих работу ИП Голубев В.А. от 22000
до 22000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей ООО «Квартал-С» от 15500
до 15500		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Съемщик-укладчик в производстве стеновых и вяжущих материалов Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Токарь, токарь-фрезеровщик ООО «ТГК 1» от 35000
до 35000		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Установщик (монтажник) окон, дверей ООО «Квартал-С» от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), информатика Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 25000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 25000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163
до 25000		 8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
Повар, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Кристалл,АНО СК от 15200
до 15200		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Стропальщик, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Квартал-С» от 20000
до 23000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Механик по ремонту оборудования, ремонт и обслуживание  строительного оборудования ООО «Астра Групп» от 40000
до 40000		 8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
Мастер, производство растворов,бетонов ООО «Астра Групп» от 35000
до 35000		 8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
Бухгалтер Административно-техническая инспекция города Бердска от 15163
до 15163		 8(38341) 20058
ati@berdskadm.ru
Плотник АО «Бердский хлебокомбинат» от 15165
до 15165		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Ученик Плавильщик металла и сплавов, плавильщик чёрных и цветных металлов Центр Технолит, ООО от 25000
до 35000		 8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
Мойщик посуды ООО «НОТИС» от 15200
до 15200		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Слесарь-сантехник ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 19312
до 19312		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Дворник Экспресс-сервис,ООО от 15200
до 15200		 8(903) 9029323
Оператор заправочных станций Экспресс-сервис,ООО от 15200
до 15200		 8(903) 9029323
Уборщик производственных и служебных помещений ООО «УК «Маг-Сервис» от 15163
до 15163		 8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
Водитель автомобиля, кат. d Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 22000
до 28000		 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Слесарь-сантехник ООО «УК «Маг-Сервис» от 18000
до 18000		 8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
Бухгалтер Контрольно-счетная палата КСО МО г. Бердска от 15163
до 15163		 8(38341) 27002, 8(38341) 21035
ksp.berdsk@mail.ru
Бухгалтер, в единственном лице ООО «УК «Маг-Сервис» от 20000
до 20000		 8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Слесарь-ремонтник Птицефабрика Бердская ООО от 28000
до 28000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Дворник ООО «УК «Маг-Сервис» от 15163
до 15163		 8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела УЖКХ, МКУ от 36000
до 38500		 8(38341) 40011
fettereg@ngs.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Сибирский стандарт УК,ООО от 15163
до 25000		 8(38341) 49060
info@sibstandart.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инспектор, ксп города бердска (бюджет) Контрольно-счетная палата КСО МО г. Бердска от 22000
до 27000		 8(38341) 27002, 8(38341) 21035
ksp.berdsk@mail.ru
Лаборант Птицефабрика Бердская ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Фельдшер ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва от 22078
до 22500		 8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
Врач-акушер-гинеколог Биотерапия НКЦ ОиН, ООО от 30000
до 30000		 8(38341) 51138
kashina-00@mail.ru
Бухгалтер (средней квалификации), бухгалтер  материальной группы ООО «Астра Групп» от 25000
до 25000		 8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
Водитель автомобиля, категория с, е АСТА дор,ООО от 25000
до 35000		 8(38341) 58056
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кладовщик, кладовщик-приемосдатчик ПГС-К,ООО от 27500
до 32500		 8(913) 9391711
personal@solos.ru
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