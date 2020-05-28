Работа в Бердске: заведующего складом на зарплату в 120 тыс. рублей срочно-срочно ждем!

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования МБУ СШ «Олимп» от 15163

до 15163 8(38341) 26532

bsk_shldsp@mail.ru

Ведущий Бухгалтер Управление образования и молодежной политики,МКУ от 25000

8(38341) 21171

bsk_uo@mail.ru

Бухгалтер Рубин,ООО от 30000

до 35000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Машинист погрузочной машины, машинист погрузчика ООО А/С «Дражник» от 70000

до 70000 8(411) 4025524



Машинист буровой установки, помощник ООО А/С «Дражник» от 45000

до 60000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Мастер, горный мастер ООО А/С «Дражник» от 70000

до 70000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Концентраторщик ООО А/С «Дражник» от 65000

8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Инженер-электрик ООО А/С «Дражник» от 80000

до 80000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Заведующий складом, тмц ООО А/С «Дражник» от 90000

до 120000 8(411) 4025524



Драгер ООО А/С «Дражник» от 90000

до 90000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Главный обогатитель ООО А/С «Дражник» от 100000

до 100000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Доводчик ООО А/С «Дражник» от 70000

8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Машинист крана (крановщик), машинист автокрана ООО А/С «Дражник» от 70000

до 120000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Машинист на молотах, прессах и манипуляторах, водитель кат. с на манипулятор + кму ООО А/С «Дражник» от 70000

до 120000 8(411) 4025524



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Машинист автогрейдера ООО А/С «Дражник» от 70000

до 120000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Электрик участка, автоэлектрик ООО А/С «Дражник» от 70000

до 100000 8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Слесарь-ремонтник, слесарь-гидравлик ООО А/С «Дражник» от 60000

8(411) 4025524

ok-dragnik@yandex.ru

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 категории (класса) МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000

до 20000 8(38341) 21254

bsk_sh02@mail.ru

Водитель автомобиля, кат. в, с, е ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва от 16500

до 17000 8(38341) 24786



Электрогазосварщик, сварщик 3 разряда ПГС-К,ООО от 35000

до 50000 8(923) 1199605

personal@solos.ru

Младший воспитатель, присмотр и уход за детьми, соблюдение санитарных требований. МАДОУ № 4 от 15163

до 15163 8(38341) 53286

bsk_du04@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Учитель (средней квалификации), начальные классы МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000

8(38341) 21254

bsk_sh02@mail.ru

Швея, в счет квоты для трудоустройства инвалидов Швейные технологии,ООО от 25000

до 25000 8(913) 7065502

Personal@krha.ru

Учитель (преподаватель) биологии 1 категории (класса) МБОУ СОШ №2 «Спектр» от 20000

до 20000 8(38341) 21254



Уборщик территорий ПГС-К,ООО от 18000

до 18000 8(923) 1199605

personal@solos.ru

Инженер производственно-технического отдела АО «БСТ» от 30000

до 30000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Энергетик АО «БСТ» от 35000

до 35000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000

до 37000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдел МВД России по городу Бердску от 37000

до 37000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000

8(903) 9998096

Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000

до 25000 8(903) 9998096

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, духовых инструментов (трамбон), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБУДО «БДМШ им. Свиридова» от 15163

до 15163 8(38341) 22854

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

до 28000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Отдел МВД России по городу Бердску от 28000

до 28000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Директор финансовый АО «БСТ» от 80000

8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела, производственно-технического отдела АО «БСТ» от 50000

до 50000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска Отдел МВД России по городу Бердску от 42000

до 42000 8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдел МВД России по городу Бердску от 39000

8(38341) 32292, 8(38341) 22038

Производитель работ (прораб) (в строительстве) АО «БСТ» от 40000

до 40000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107

kadri.bst@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Транспортировщик 2 разряда ПГС-К,ООО от 25000

до 35000 8(923) 1199605

personal@solos.ru

Контролер-кассир ООО «Торгсервис 54» от 20000

8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com

Электрик участка, квота для инвалидов ищущих работу ИП Голубев В.А. от 22000

до 22000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей ООО «Квартал-С» от 15500

до 15500 8(38341) 29623



Съемщик-укладчик в производстве стеновых и вяжущих материалов Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Токарь, токарь-фрезеровщик ООО «ТГК 1» от 35000

до 35000 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Установщик (монтажник) окон, дверей ООО «Квартал-С» от 25000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), информатика Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

до 25000 8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

до 25000 8(38341) 42430



Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО от 15163

до 25000 8(38341) 42430

bemt-info@mail.ru

Повар, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Кристалл,АНО СК от 15200

до 15200 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Стропальщик, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Квартал-С» от 20000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Механик по ремонту оборудования, ремонт и обслуживание строительного оборудования ООО «Астра Групп» от 40000

до 40000 8(913) 9131774

astaplus@mail.ru

Мастер, производство растворов,бетонов ООО «Астра Групп» от 35000

до 35000 8(913) 9131774



Бухгалтер Административно-техническая инспекция города Бердска от 15163

до 15163 8(38341) 20058

ati@berdskadm.ru

Плотник АО «Бердский хлебокомбинат» от 15165

до 15165 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Ученик Плавильщик металла и сплавов, плавильщик чёрных и цветных металлов Центр Технолит, ООО от 25000

8(913) 9245975

abataev_betro@mail.ru

Мойщик посуды ООО «НОТИС» от 15200

до 15200 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Слесарь-сантехник ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 19312

до 19312 8(38341) 26656



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Дворник Экспресс-сервис,ООО от 15200

до 15200 8(903) 9029323

Оператор заправочных станций Экспресс-сервис,ООО от 15200

до 15200 8(903) 9029323

Уборщик производственных и служебных помещений ООО «УК «Маг-Сервис» от 15163

до 15163 8(913) 7905545

nadezhdagkh@list.ru

Водитель автомобиля, кат. d Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 22000

8(38341) 52139

bpatp@mail.ru

Слесарь-сантехник ООО «УК «Маг-Сервис» от 18000

до 18000 8(913) 7905545

nadezhdagkh@list.ru

Бухгалтер Контрольно-счетная палата КСО МО г. Бердска от 15163

до 15163 8(38341) 27002, 8(38341) 21035



Бухгалтер, в единственном лице ООО «УК «Маг-Сервис» от 20000

до 20000 8(913) 7905545

nadezhdagkh@list.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Слесарь-ремонтник Птицефабрика Бердская ООО от 28000

до 28000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Дворник ООО «УК «Маг-Сервис» от 15163

8(913) 7905545

nadezhdagkh@list.ru

Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела УЖКХ, МКУ от 36000

до 38500 8(38341) 40011

fettereg@ngs.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Сибирский стандарт УК,ООО от 15163

до 25000 8(38341) 49060



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Инспектор, ксп города бердска (бюджет) Контрольно-счетная палата КСО МО г. Бердска от 22000

до 27000 8(38341) 27002, 8(38341) 21035

ksp.berdsk@mail.ru

Лаборант Птицефабрика Бердская ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Фельдшер ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва от 22078

8(38341) 24786

gigant@sib.rosreserv.ru

Врач-акушер-гинеколог Биотерапия НКЦ ОиН, ООО от 30000

до 30000 8(38341) 51138

kashina-00@mail.ru

Бухгалтер (средней квалификации), бухгалтер материальной группы ООО «Астра Групп» от 25000

до 25000 8(913) 9131774



Водитель автомобиля, категория с, е АСТА дор,ООО от 25000

до 35000 8(38341) 58056

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные