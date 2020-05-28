Работа в Бердске: заведующего складом на зарплату в 120 тыс. рублей срочно-срочно ждем!

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|МБУ СШ «Олимп»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 26532
bsk_shldsp@mail.ru
|Ведущий Бухгалтер
|Управление образования и молодежной политики,МКУ
|от 25000
|8(38341) 21171
bsk_uo@mail.ru
|Бухгалтер
|Рубин,ООО
|от 30000
до 35000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист погрузочной машины, машинист погрузчика
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 70000
|8(411) 4025524
|Машинист буровой установки, помощник
|ООО А/С «Дражник»
|от 45000
до 60000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Мастер, горный мастер
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 70000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Концентраторщик
|ООО А/С «Дражник»
|от 65000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инженер-электрик
|ООО А/С «Дражник»
|от 80000
до 80000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Заведующий складом, тмц
|ООО А/С «Дражник»
|от 90000
до 120000
|8(411) 4025524
|Драгер
|ООО А/С «Дражник»
|от 90000
до 90000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Главный обогатитель
|ООО А/С «Дражник»
|от 100000
до 100000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Доводчик
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Машинист крана (крановщик), машинист автокрана
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 120000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Машинист на молотах, прессах и манипуляторах, водитель кат. с на манипулятор + кму
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 120000
|8(411) 4025524
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Машинист автогрейдера
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 120000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Электрик участка, автоэлектрик
|ООО А/С «Дражник»
|от 70000
до 100000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Слесарь-ремонтник, слесарь-гидравлик
|ООО А/С «Дражник»
|от 60000
|8(411) 4025524
ok-dragnik@yandex.ru
|Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 категории (класса)
|МБОУ СОШ №2 «Спектр»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
|Водитель автомобиля, кат. в, с, е
|ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва
|от 16500
до 17000
|8(38341) 24786
|Электрогазосварщик, сварщик 3 разряда
|ПГС-К,ООО
|от 35000
до 50000
|8(923) 1199605
personal@solos.ru
|Младший воспитатель, присмотр и уход за детьми, соблюдение санитарных требований.
|МАДОУ № 4
|от 15163
до 15163
|8(38341) 53286
bsk_du04@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель (средней квалификации), начальные классы
|МБОУ СОШ №2 «Спектр»
|от 20000
|8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
|Швея, в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|Швейные технологии,ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 7065502
Personal@krha.ru
|Учитель (преподаватель) биологии 1 категории (класса)
|МБОУ СОШ №2 «Спектр»
|от 20000
до 20000
|8(38341) 21254
|Уборщик территорий
|ПГС-К,ООО
|от 18000
до 18000
|8(923) 1199605
personal@solos.ru
|Инженер производственно-технического отдела
|АО «БСТ»
|от 30000
до 30000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Полицейский-водитель, изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых, кат. d
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Энергетик
|АО «БСТ»
|от 35000
до 35000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Старший Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 37000
до 37000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Участковый уполномоченный полиции, отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 37000
до 37000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав
|ООО «Компания Нонкин»
|от 25000
|8(903) 9998096
|Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав
|ООО «Компания Нонкин»
|от 25000
до 25000
|8(903) 9998096
|Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, духовых инструментов (трамбон), в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МБУДО «БДМШ им. Свиридова»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 22854
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Полицейский, (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
до 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Полицейский, отдельной роты патрульно-постовой службы полиции
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 28000
до 28000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Директор финансовый
|АО «БСТ»
|от 80000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела, производственно-технического отдела
|АО «БСТ»
|от 50000
до 50000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Оперативный уполномоченный, отдела уголовного розыска
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 42000
до 42000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Оперативный уполномоченный, отделения по контролю за оборотом наркотиков
|Отдел МВД России по городу Бердску
|от 39000
|8(38341) 32292, 8(38341) 22038
|Производитель работ (прораб) (в строительстве)
|АО «БСТ»
|от 40000
до 40000
|8(38341) 21360, 8(38341) 31107
kadri.bst@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Транспортировщик 2 разряда
|ПГС-К,ООО
|от 25000
до 35000
|8(923) 1199605
personal@solos.ru
|Контролер-кассир
|ООО «Торгсервис 54»
|от 20000
|8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Электрик участка, квота для инвалидов ищущих работу
|ИП Голубев В.А.
|от 22000
до 22000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Подсобный рабочий, в счет установленной квоты для трудоустройства детей
|ООО «Квартал-С»
|от 15500
до 15500
|8(38341) 29623
|Съемщик-укладчик в производстве стеновых и вяжущих материалов
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 25000
до 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Токарь, токарь-фрезеровщик
|ООО «ТГК 1»
|от 35000
до 35000
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Установщик (монтажник) окон, дверей
|ООО «Квартал-С»
|от 25000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), информатика
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 25000
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 25000
|8(38341) 42430
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств
|Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО
|от 15163
до 25000
|8(38341) 42430
bemt-info@mail.ru
|Повар, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Кристалл,АНО СК
|от 15200
до 15200
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Стропальщик, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|ООО «Квартал-С»
|от 20000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Механик по ремонту оборудования, ремонт и обслуживание строительного оборудования
|ООО «Астра Групп»
|от 40000
до 40000
|8(913) 9131774
astaplus@mail.ru
|Мастер, производство растворов,бетонов
|ООО «Астра Групп»
|от 35000
до 35000
|8(913) 9131774
|Бухгалтер
|Административно-техническая инспекция города Бердска
|от 15163
до 15163
|8(38341) 20058
ati@berdskadm.ru
|Плотник
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 15165
до 15165
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Ученик Плавильщик металла и сплавов, плавильщик чёрных и цветных металлов
|Центр Технолит, ООО
|от 25000
|8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
|Мойщик посуды
|ООО «НОТИС»
|от 15200
до 15200
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Слесарь-сантехник
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 19312
до 19312
|8(38341) 26656
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Дворник
|Экспресс-сервис,ООО
|от 15200
до 15200
|8(903) 9029323
|Оператор заправочных станций
|Экспресс-сервис,ООО
|от 15200
до 15200
|8(903) 9029323
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО «УК «Маг-Сервис»
|от 15163
до 15163
|8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
|Водитель автомобиля, кат. d
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 22000
|8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
|Слесарь-сантехник
|ООО «УК «Маг-Сервис»
|от 18000
до 18000
|8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
|Бухгалтер
|Контрольно-счетная палата КСО МО г. Бердска
|от 15163
до 15163
|8(38341) 27002, 8(38341) 21035
|Бухгалтер, в единственном лице
|ООО «УК «Маг-Сервис»
|от 20000
до 20000
|8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Слесарь-ремонтник
|Птицефабрика Бердская ООО
|от 28000
до 28000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Дворник
|ООО «УК «Маг-Сервис»
|от 15163
|8(913) 7905545
nadezhdagkh@list.ru
|Начальник производственного (производственно-технического, производственно-экономического) отдела
|УЖКХ, МКУ
|от 36000
до 38500
|8(38341) 40011
fettereg@ngs.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|Сибирский стандарт УК,ООО
|от 15163
до 25000
|8(38341) 49060
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инспектор, ксп города бердска (бюджет)
|Контрольно-счетная палата КСО МО г. Бердска
|от 22000
до 27000
|8(38341) 27002, 8(38341) 21035
ksp.berdsk@mail.ru
|Лаборант
|Птицефабрика Бердская ООО
|от 25000
до 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Фельдшер
|ФГКУ Комбинат «Гигант» Росрезерва
|от 22078
|8(38341) 24786
gigant@sib.rosreserv.ru
|Врач-акушер-гинеколог
|Биотерапия НКЦ ОиН, ООО
|от 30000
до 30000
|8(38341) 51138
kashina-00@mail.ru
|Бухгалтер (средней квалификации), бухгалтер материальной группы
|ООО «Астра Групп»
|от 25000
до 25000
|8(913) 9131774
|Водитель автомобиля, категория с, е
|АСТА дор,ООО
|от 25000
до 35000
|8(38341) 58056
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кладовщик, кладовщик-приемосдатчик
|ПГС-К,ООО
|от 27500
до 32500
|8(913) 9391711
personal@solos.ru
Работа в Бердске: заведующего складом на зарплату в 120 тыс. рублей срочно-срочно ждем!
18:23 28.05.2020
Более 90 вакансий предлагают работодатели через Центр занятости населения Бердска на 28 мая 2020 года.
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От редакции
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БердскРабота в Бердске: заведующего складом на зарплату в 120 тыс. рублей срочно-срочно ждем!
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