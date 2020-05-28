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Запретили попкорн в открывающихся в коронавирус кинотеатрах в российских регионах? Регламент работы

18:30 28.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Кинотеатры откроются только, если такое решение примут главы регионов. Зрителям рекомендуют смотреть кино в масках, сеансы проводить с промежутком не менее часа, запретить употреблять пищу сотрудникам кинозалов, а бары для посетителей должны быть бесконтактными.

Запретили попкорн в открывающихся в коронавирус кинотеатрах в российских регионах? Регламент работы
Ходить в кинотеатр зрителям рекомендуют в масках
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Запретили попкорн в открывающихся в коронавирус кинотеатрах в российских регионах? Регламент работы

Запретили попкорн в открывающихся в коронавирус кинотеатрах в российских регионах? Регламент работыВыгонять из автобусов и магазинов без масок разрешил Травников. Смотрите постановлениеЕщё 1376 новостей

Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры России подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах.

Кинотеатры откроются только, если такое решение примут главы регионов. Зрителям рекомендуют смотреть кино в масках, сеансы проводить с промежутком не менее часа, запретить употреблять пищу сотрудникам кинозалов, а бары для посетителей должны быть бесконтактными.

В представленном документе приведены рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий. Соблюдение всех мер предосторожности при посещении кинотеатров позволит минимизировать риск заражения новой коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье сотрудников и посетителей. Деятельность кинотеатров возобновляется на основании решения глав регионов и предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей регионов.

По словам главы ведомства Анны Поповой, методические рекомендации были разработаны исходя из главной цели — сохранение здоровья людей. «Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации чётко соблюдаются, риски инфицирования минимальны,» — сказала Анна Попова.

Министр культуры Ольга Любимова отметила – «Мы благодарны Роспотребнадзору за оперативное рассмотрение тех предложений, которые Минкультуры России подготовило совместно с ведущими кинотеатральными сетями. Уверена, что подготовленные рекомендации помогут региональным властям и кинотеатрам определить свою готовность к возобновлению деятельности по демонстрации фильмов».

Регламент МР кинотеатры 0189

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