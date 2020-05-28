Задушил 9-летнюю девочку за отказ в интимной близости подросток в Воронежской области

По словам 16-летнего задержанного, он позвал ребенка с заброшенный дом, чтобы вступить в половую связь. Когда девочка оказала сопротивление, он ее убил, намереваясь позже отнести в лес. Ее считали без вести пропавшей.

Мужчину задержали

16-летний подросток, подозреваемый в убийстве 9-летней девочки, которая пропала в Воронежской области, объяснил, зачем убил ребенка.

По его словам, он хотел вступить с ребенком в половую связь, однако девочка отказалась, тогда подросток задушил школьницу, сообщили в прокуратуре области.

25 мая стало известно, что в селе 2-м Никольском пропала девочка.

«(Подозреваемый) пояснил, что пригласил девочку в заброшенный дом, где пытался вступить с ней в половую связь. Когда девочка стала оказывать сопротивление, он задушил ее и спрятал, чтобы позднее вынести в лес и закопать», — отметили в ведомстве.

Правоохранители узнали о пропаже ребенка лишь через два дня, так как сначала родители думали, что школьница находится у бабушки, а затем пытались найти ее самостоятельно. Полураздетое тело ребенка нашли в заброшенном доме, а по подозрению в убийстве был задержан проживающий по соседству подросток.