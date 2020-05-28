Как врачи снимают защитные костюмы после работы с коронавирусными больными. Смотрите видео

По данным регионального минздрава, в Новосибирской области есть запас средств защиты для медработников на 42 дня. И он постоянно пополняется. Дефицита в средствах защиты для медиков.

Запас защитных костюмов для медиков в Новосибирской области регулярно пополняется

Министерство здравоохранения Новосибирской области ежедневно мониторит ситуацию со средствами индивидуальной защиты для медиков в больницах и поликлиниках. Минздрав заключил контракты на поставку почти 3,5 млн хирургических масок и других СИЗ, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Как рассказала главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова, в качестве защитных костюмов для работы с коронавирусными пациентами «красных» зонах инфекционных госпиталей используются, как правило, два вида костюмов – одноразовые комплекты и комбинезоны.

Комплект включает: брюки, куртку, респиратор, очки, фартук, шапочку-шлем, нарукавники и др. Комбинезоны можно использовать до трёх раз – после каждого использования их обрабатывают в дезинфицирующем растворе и сушат по специальной технологии.

Защитные костюмы надеваются в определенной последовательности, с соблюдением всех необходимых рекомендаций. В инфекционных госпиталях есть ассистенты, которые помогают медикам надевать защиту. Время надевания одного комплекта – в среднем 3-5 минут.

В среднем в «красной» зоне инфекционной больницы ежедневно работают 20-30 человек в защитных костюмах.

Медики работают в костюмах около 4-6 часов, иногда и больше – в зависимости от обстоятельств.

«В это время не допускается снятие элементов костюма, прием пищи или посещение уборных. В конце смены медики также в определенной последовательности снимают защиту, принимают душ и только после этого проходят в «чистую» зону», — рассказала эпидемиолог.

На 28 мая в Новосибирской области сформирован запас защитных комплектов для работы с возбудителями I-II групп патогенности в количестве 85 тысяч штук. Нормативный расход — 31 000 костюмов в неделю. В день медикам региона требуется сейчас 2 016 костюмов в сутки.

«Таким образом текущего запаса средств индивидуальной защиты в Новосибирской области достаточно на 42 дня», — отметили в минздраве.

Дефицита в средствах защиты для медиков, как отметили в региональном правительстве, нет. Кроме того, минздрав заключил контракты на поставку 3,44 млн хирургических одноразовых масок, 294,5 тысяч медицинских перчаток. А также в ближайшее время ожидается 47 тысяч защитных костюмов типа TYVEC и 62,16 тысяч одноразовых комплектов медицинской одежды для врачей-инфекционистов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 28 мая губернатор Травников продлил карантинные меры в Новосибирской области до 30 июня.