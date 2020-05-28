Забил до смерти выдергой из-за ревности своего соперника 38-летний житель Алтая

Он пришел в гости к бывшей возлюбленной, а там находился посторонний мужчина. Потерпевший получил множественные удары инструментом по голове, в результате чего скончался на месте преступления.

Жестокое убийство совершено в Чойском районе из-за ревности

Жестокое убийство произошло 24 мая в Чойском районе. В этот день 38-летний местный житель пришел в дом к своей бывшей сожительнице. В доме находился потерпевший, с которым обвиняемый поссорился и до смерти избил металлической выдергой. Пострадавший получил множественные удары инструментом по голове, в результате чего скончался на месте преступления.

Суд заключил обвиняемого в убийстве под стражу, с учетом того, что он характеризуется отрицательно, не работает, злоупотребляет спиртными напитками, а также с учетом дерзости и агрессивности обвиняемого во время совершения убийства в присутствии очевидца, сообщили в прокуратуре Республики Алтай.

За совершение умышленного убийства предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.