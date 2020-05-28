Зальют 180-градусным асфальтом 100 метров дороги за два дня на ул. Павлова в Бердске. Смотрите видео

Затем дорожники перейдут на ул. Красноармейскую, где с проезжей части уже сняли старое асфальтовое покрытие. В 2020 году в Бердске уже отремонтировали несколько дорог — на Первомайской, Попова, Комсомольской. Грядет большой ремонт. Асфальт «варят» в Бердске.

Бердские дороги приводят в порядок. Ремонт на ул. Павлова. 28 мая 2020 года

Сегодня, 28 мая, кладут новый асфальт на ул. Павлова в Бердске. Для проезда открыли одну полосу. И периодически собираются пробки. Но автомобилисты относятся к происходящему с пониманием — ведь дорогу ремонтируют.

Заливает асфальт компания «ДорЖилСтрой», выигравшая аукцион. За четверг дорожники планируют завершить ремонт — до светофора на перекрестке с ул. Красноармейской. Она следующая на очереди. Дорогу там уже подготовили для нового асфальта, срезав старый.

В 2020 году компания уже заасфальтировала участки на нескольких улицах Бердска — Первомайской, Комсомольской, Попова.

Дорожники пользуются собственной техникой и своим асфальтом. Его готовят на заводе в Бердске. Возить издалека его нельзя. Технология заливки проезжей части горячим асфальтом подразумевает температуру не ниже 180 градусов.

-Сегодня закончим до светофора,- утверждает асфальтоукладчик Талех Каримов.

По его словам, начальство «не мешает, потому что доверяет». Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Талех, он уже 15 лет ремонтирует бердские дороги.

Автор видео Анастасия Солодкова