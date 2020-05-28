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Зальют 180-градусным асфальтом 100 метров дороги за два дня на ул. Павлова в Бердске. Смотрите видео

19:25 28.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Затем дорожники перейдут на ул. Красноармейскую, где с проезжей части уже сняли старое асфальтовое покрытие. В 2020 году в Бердске уже отремонтировали несколько дорог — на Первомайской, Попова, Комсомольской. Грядет большой ремонт. Асфальт «варят» в Бердске.

Зальют 180 градусным асфальтом 100 метров дороги за два дня на ул. Павлова в Бердске. Смотрите видео
Бердские дороги приводят в порядок. Ремонт на ул. Павлова. 28 мая 2020 года

Сегодня, 28 мая, кладут новый асфальт на ул. Павлова в Бердске. Для проезда открыли одну полосу. И периодически собираются пробки. Но автомобилисты относятся к происходящему с пониманием — ведь дорогу ремонтируют.

Заливает асфальт компания «ДорЖилСтрой», выигравшая аукцион. За четверг дорожники планируют завершить ремонт — до светофора на перекрестке с ул. Красноармейской. Она следующая на очереди. Дорогу там уже подготовили для нового асфальта, срезав старый.

В 2020 году компания уже заасфальтировала участки на нескольких улицах Бердска — Первомайской, Комсомольской, Попова.

Дорожники пользуются собственной техникой и своим асфальтом. Его готовят на заводе в Бердске. Возить издалека его нельзя. Технология заливки проезжей части горячим асфальтом подразумевает температуру не ниже 180 градусов.

-Сегодня закончим до светофора,- утверждает асфальтоукладчик Талех Каримов.

По его словам, начальство «не мешает, потому что доверяет». Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Талех, он уже 15 лет ремонтирует бердские дороги.

Автор видео Анастасия Солодкова

Зальют 180 градусным асфальтом 100 метров дороги за два дня на ул. Павлова в Бердске. Смотрите видео

Зальют 180 градусным асфальтом 100 метров дороги за два дня на ул. Павлова в Бердске. Смотрите видео

Зальют 180 градусным асфальтом 100 метров дороги за два дня на ул. Павлова в Бердске. Смотрите видео

Зальют 180 градусным асфальтом 100 метров дороги за два дня на ул. Павлова в Бердске. Смотрите видео
Зальют 180 градусным асфальтом 100 метров дороги за два дня на ул. Павлова в Бердске. Смотрите видео
Зальют 180 градусным асфальтом 100 метров дороги за два дня на ул. Павлова в Бердске. Смотрите видео
Зальют 180 градусным асфальтом 100 метров дороги за два дня на ул. Павлова в Бердске. Смотрите видео
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От редакции

Где еще нужно отремонтировать дорогу?

горожанин, 28 мая 2020 20:57
А Промышленную отремонтируют,или нет?

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