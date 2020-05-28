28.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Вредно носить маски: На улице вирус не летает, заявил академик Зверев

19:38 28.05.2020 Фото: pexels
1 1

По его словам, маску действительно нужно надевать в местах скопления народа, в метро, магазинах, «а на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред». К перчаткам у ученого тоже скептическое отношение.

Вредно носить маски: На улице вирус не летает, заявил академик Зверев
Академик РАН предупредил об опасности долгого ношения масок и перчаток
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вредно носить маски: На улице вирус не летает, заявил академик Зверев

Отрицает высокую смертность медиков от коронавируса Кремль. «Список памяти» втрое выше официальной статистикиВредно носить маски: На улице вирус не летает, заявил академик ЗверевЕщё 1379 новостей

Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, поэтому носить перчатки не только бесполезно, но и вредно: можно заработать грибковые заболевания, заявил «Интерфаксу» заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

«Все эксперименты, определяющие, что коронавирус живет 24-72 часа на поверхностях, на самом деле показывают не живой вирус, а следы его деятельности, геном, сам вирус при этом нежизнеспособен. Просто устроенные вирусы, типа полиомиелита, могут находиться во внешней среде очень долго, сколько угодно, в принципе. А такие, сложноустроенные вирусы — нет, долго не живут, а разлагаются», — сказал Зверев.

В связи с этим, отметил он, ношение перчаток не имеет смысла, а наоборот, даже вредно.

«Мы собираем на них все, что можно, — и грибки, и бактерии, и аллергены, и тащим это все домой, и точно так же — тащим к лицу. Если человек в перчатках — он что, не может коснуться лица, это его как-то остановит? Это бессмысленная мера. И, естественно, любые перчатки портят кожу, а это наш защитный механизм, часть врожденного иммунного ответа», — пояснил Зверев.

По словам ученого, «кожа защищает гораздо лучше перчаток».

«Сейчас пойдут дерматиты, потому что перчатки портят кожу. Хорошо, что было прохладно, а сейчас станет жарко — и что станет с руками, вы представляете? Это же касается и антисептиков, они портят кожу, уничтожают полезную микрофлору», — сказал Зверев.

Также он высказался против ношения защитных масок на улице: «Я когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос — а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски? Или когда люди на велосипеде в маске едут… На улице не летает вирус. Если соблюдаете социальную дистанцию, ничего вам не передастся».

По его словам, маску действительно нужно надевать в местах скопления народа, в метро, магазинах, «а на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред».

«И через два часа превращается из средства защиты в средство распространения инфекции: у нас кроме коронавируса масса всего другого в воздухе — бактерии, грибы, которые на маске оседают и потом могут вас заразить. Да и бабушки, например, не будут покупать новые маски, будут одной пользоваться все время», — сказал Зверев.

Ученый заметил, что ожидает роста в результате этих мер таких заболеваний, как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые, аллергические, бактериальные заболевания.

Он поставил под сомнение и целесообразность дезинфекции улиц различными препаратами.

«Обрабатывая город этими веществами, мы выращиваем бактерии, которые обязательно будут к ним устойчивы. Бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам, они точно так же выработают устойчивость к дезинфектантам, и потом какая-нибудь синегнойная палочка попадет в медклинику, и вы никакими санитарными методами ее оттуда не выведете», — сказал Зверев.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где вы надеваете маску?

Covid-19, 28 мая 2020 19:47
Недавние исследования в США показали, что коронавирус погибает за секунды на прямом солнечном свете.
Вирус и на самом деле не может долго существовать вне клеточного пространства. Все эти дезинфекции подъездов, улиц просто бесполезны от ковид и прочих РНК-вирусов.
Жаль, что у нас недостаточно таких докторов, как Зверев, а есть только кремлевские врачи мясниковы, которые целыми днями вкручивают народу в уши всякую дурь про массовую эпидемию и пр. панику.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКогда закроют проезд из-за ремонта дороги по ул. Красноармейской в Бердске?
21:37 28-05-2020
Когда закроют проезд из-за ремонта дороги по ул. Красноармейской в Бердске?
Гулять разрешат по расписанию жителям конкретного дома и в определенном месте в Москве с 29 мая
21:16 28-05-2020
Гулять разрешат по расписанию жителям конкретного дома и в определенном месте в Москве с 29 мая
Задержали главреда «Медиазоны» и журналистов «Эха Москвы» за пикет против ареста Азара в Москве
21:04 28-05-2020
Задержали главреда «Медиазоны» и журналистов «Эха Москвы» за пикет против ареста Азара в Москве
Отрицает высокую смертность медиков от коронавируса Кремль. "Список памяти" втрое выше официальной статистики 1
20:52 28-05-2020
Отрицает высокую смертность медиков от коронавируса Кремль.
Унизительный запрет: На разрешают обращаться за помощью к России по COVID-19 некоторым странам 1
20:40 28-05-2020
Унизительный запрет: На разрешают обращаться за помощью к России по COVID-19 некоторым странам
Где отключат горячую воду с 1 по 14 июня в Новосибирске. Список улиц
20:29 28-05-2020
Где отключат горячую воду с 1 по 14 июня в Новосибирске. Список улиц
Мертвой нашли 3-летнюю Варю в реке около дачи. Ее 5 дней искали под Псковом как без вести пропавшую
20:20 28-05-2020
Мертвой нашли 3-летнюю Варю в реке около дачи. Ее 5 дней искали под Псковом как без вести пропавшую
При взрыве котла на молочном заводе ранены двое и вышибло кирпичную стену в Новосибирской области
20:08 28-05-2020
При взрыве котла на молочном заводе ранены двое и вышибло кирпичную стену в Новосибирской области
Еды хватит на всех: Выпускать больше мяса и сладостей в коронавирус стала Новосибирская область
19:57 28-05-2020
Еды хватит на всех: Выпускать больше мяса и сладостей в коронавирус стала Новосибирская область
Вредно носить маски: На улице вирус не летает, заявил академик Зверев 1
19:38 28-05-2020
Вредно носить маски: На улице вирус не летает, заявил академик Зверев