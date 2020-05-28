Вредно носить маски: На улице вирус не летает, заявил академик Зверев

По его словам, маску действительно нужно надевать в местах скопления народа, в метро, магазинах, «а на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред». К перчаткам у ученого тоже скептическое отношение.

Академик РАН предупредил об опасности долгого ношения масок и перчаток

Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, поэтому носить перчатки не только бесполезно, но и вредно: можно заработать грибковые заболевания, заявил «Интерфаксу» заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

«Все эксперименты, определяющие, что коронавирус живет 24-72 часа на поверхностях, на самом деле показывают не живой вирус, а следы его деятельности, геном, сам вирус при этом нежизнеспособен. Просто устроенные вирусы, типа полиомиелита, могут находиться во внешней среде очень долго, сколько угодно, в принципе. А такие, сложноустроенные вирусы — нет, долго не живут, а разлагаются», — сказал Зверев.

В связи с этим, отметил он, ношение перчаток не имеет смысла, а наоборот, даже вредно.

«Мы собираем на них все, что можно, — и грибки, и бактерии, и аллергены, и тащим это все домой, и точно так же — тащим к лицу. Если человек в перчатках — он что, не может коснуться лица, это его как-то остановит? Это бессмысленная мера. И, естественно, любые перчатки портят кожу, а это наш защитный механизм, часть врожденного иммунного ответа», — пояснил Зверев.

По словам ученого, «кожа защищает гораздо лучше перчаток».

«Сейчас пойдут дерматиты, потому что перчатки портят кожу. Хорошо, что было прохладно, а сейчас станет жарко — и что станет с руками, вы представляете? Это же касается и антисептиков, они портят кожу, уничтожают полезную микрофлору», — сказал Зверев.

Также он высказался против ношения защитных масок на улице: «Я когда вижу, что на детей на улице надевают маски, хочу задать вопрос — а кто у них эмфизему будет лечить после ношения этой маски? Или когда люди на велосипеде в маске едут… На улице не летает вирус. Если соблюдаете социальную дистанцию, ничего вам не передастся».

По его словам, маску действительно нужно надевать в местах скопления народа, в метро, магазинах, «а на улице маска не просто бесполезна, а наносит вред».

«И через два часа превращается из средства защиты в средство распространения инфекции: у нас кроме коронавируса масса всего другого в воздухе — бактерии, грибы, которые на маске оседают и потом могут вас заразить. Да и бабушки, например, не будут покупать новые маски, будут одной пользоваться все время», — сказал Зверев.

Ученый заметил, что ожидает роста в результате этих мер таких заболеваний, как эмфизема легких, бронхиальная астма, грибковые, аллергические, бактериальные заболевания.

Он поставил под сомнение и целесообразность дезинфекции улиц различными препаратами.

«Обрабатывая город этими веществами, мы выращиваем бактерии, которые обязательно будут к ним устойчивы. Бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам, они точно так же выработают устойчивость к дезинфектантам, и потом какая-нибудь синегнойная палочка попадет в медклинику, и вы никакими санитарными методами ее оттуда не выведете», — сказал Зверев.