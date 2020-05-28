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Наказали на 4 млн рублей нарушителей самоизоляции и масочного режима в Новосибирской области. В суд направили 1426 протокол

21:54 28.05.2020 Фото: Анастасии Солодковой
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15 юрлиц закрыли по суду. Более 1000 человек оштрафованы за прогулки без масок и без соблюдения дистанции за 2 месяца. Есть нарушители и в Бердске.

Наказали на 4 млн рублей нарушителей самоизоляции и масочного режима в Новосибирской области. В суд направили 1426 протокол
Водители автобусов в Бердске соблюдают масочный режим
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Наказали на 4 млн рублей нарушителей самоизоляции и масочного режима в Новосибирской области. В суд направили 1426 протокол

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В регионе продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению жителями и предприятиями действующих ограничительных мер в период противодействия коронавирусу. Количество административных протоколов уже приближается к 1500, а общая сумма штрафов превысила 4 млн рублей.

Сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. В отношении 340 человек составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», из них уже 140 присуждены штрафы на сумму почти 2 млн рублей.

Случаи нарушения санитарного законодательства и иных требований при введении режима повышенной готовности ежедневно фиксируются сотрудниками органов власти, полиции и Роспотребнадзора при проверках предприятий и организаций. Всего по ст. 6.3 КоАП РФ на юридических лиц составлено и направлено в суд 63 административных протокола, из них по 40 уже избрано наказание в виде штрафа на общую сумму порядка 1,4 млн рублей, вынесено 15 решений о приостановлении деятельности.

Кроме того, проводятся профилактические мероприятия с жителями и работниками предприятий, направленные на необходимость соблюдения установленных в регионе правил поведения (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.). На тех, кто грубо нарушает эти и другие требования, сотрудниками полиции и областных органов власти составлено свыше 1000 административных протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», общая сумма штрафов составила почти 641,5 тысяч рублей.

Всего правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти за два месяца составлено и направлено в суд 1426 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже превысила 4 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Бердский городской суд вынес решения — предупреждения или штраф 1000 рублей — на нарушителей масочного режима. И более 30 бердчан наказаны за игнорирование требований самоизоляции.

Напомним, что Губернатор Андрей Травников поручил ужесточить контроль за соблюдением общественного порядка в период самоизоляции. По поручению Губернатора была проведена проверка и установлены организаторы массовой ночной вечеринки на площади Ленина в Новосибирске. По данным регионального ГУ МВД, они привлечены к административной ответственности по статье 4.2 «Нарушение тишины и покоя граждан» закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и статье 20.6.1 КоАП РФ – «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

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От редакции

Чем больше в масках, тем меньше зараженных?

Аноним, 28 мая 2020 22:26
Мало, ужасно мало вы собираете для нас в своих регионах.
Мы голодаем в маскве, нужно увеличить поборы за отсутствие цаков среди пацаков.
С уважением, Герман Греф.

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