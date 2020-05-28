Еды хватит на всех: Выпускать больше мяса и сладостей в коронавирус стала Новосибирская область

«В настоящее время в регионе ажиотажный спрос на какие-либо товары отсутствует, магазины работают в штатном режиме, дефицита товаров по каким-либо группам не наблюдается», отметил замминистра. За ценами тоже следят.

Больше продуктов стали производить в Новосибирской области в период противодействия коронавирусу

Объем производства пищевых продуктов в Новосибирской области за предыдущие четыре месяца вырос на 10% по сравнению с аналогичным прошлым годом – в регионе стали больше производить молока, сливочного масла, мяса птицы и полуфабрикатов. Органами власти совместно с надзорными органами регулярно проводится мониторинг запасов продуктов и розничных цен в магазинах.

Вопросы состояния отрасли АПК и ситуации с запасами и ценами на продовольственном рынке в период противодействия коронавирусу были рассмотрены на заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков Новосибирской области. Мероприятие провел заместитель Губернатора Вячеслав Ярманов.

«Задача штаба – обеспечить бесперебойное и в необходимом объеме снабжение населения продовольствием, без значительных ценовых колебаний. Поэтому все члены штаба – представители органов власти, бизнеса, потребительских обществ работают непрерывно в рамках своих полномочий. Уже два месяца минсельхозом и минпромторгом проводится ежедневный мониторинг товарных запасов и цен на продукты, оперативно принимаются решения по регулированию ситуации, – отметил Вячеслав Ярманов. – Необходимо сохранить стабильность внутреннего продовольственного рынка, не допустить сбоев в работе и повышении цен на социально значимые продукты – такая задача поставлена на федеральном уровне».

Как доложил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, за четыре месяца 2020 года зафиксирован рост физического объема производства пищевых продуктов к аналогичному уровню прошлого года на 10%. Наблюдается увеличение объемов производства питьевого молока, сливочного масла, молока и сливок сухих и сублимированных. На 11% возросло производство мяса птицы, на 3% – мясных полуфабрикатов. Также увеличено производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, муки и макаронных изделий.

По словам министра, предприятия АПК работают в штатном режиме. Предприятия сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, несмотря на имеющиеся ограничения, связанные с распространение новой коронавирусной инфекции, производят в полном объеме социально значимые продукты питания для обеспечения населения. Кроме того, аграрии качественно и в срок проводят весенне-полевые работы – в текущем году темпы ярового сева существенно выше предыдущих лет.

Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин доложил, что в министерстве создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, в рамках работы которого в постоянном режиме рассматриваются вопросы розничных цен, запасов и наполнения объектов потребительского рынка товарами. Организовано тесное взаимодействие с УФАС по Новосибирской области и прокуратурой региона. В апреле проведены проверки вопросов формирования розничных цен в супермаркетах «Горожанка» и «Быстроном», установлены факты отклонение розничных цен по некоторым товарам от средних по региону – сейчас проводится дополнительная проверка всей цепочки товародвижения.

Кроме этого, с 8 мая проводится мониторинг цен и остатков по 67 позициям товаров в 69 торговых объектах, расположенным в городских округах и крупных городских поселениях области, а также 6 торговых сетях. Данные мониторинга показывают, что в торговых сетевых предприятиях и их распределительных центрах торговые запасы сформированы в достаточном количестве для стабильной работы магазинов, в том числе с учетом возможного увеличения потребительского спроса. «В настоящее время в регионе ажиотажный спрос на какие-либо товары отсутствует, магазины работают в штатном режиме, дефицита товаров по каким-либо группам не наблюдается», – отметил замминистра.

Кроме этого, на заседании штаба были рассмотрены вопросы санитарно-эпидемиологического состояния предприятий и работа предприятий системы потребкооперации в период распространения коронавирусной инфекции.

Для справки

Штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков Новосибирской области создан распоряжением Губернатора Новосибирской области от 2 апреля 2020 года N 61-р с целью обеспечения стабильной ситуации на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области. В штаб входят представители органов власти региона, федеральных и региональных торговых сетей, организаций, производящих сельскохозяйственную продукцию.