При взрыве котла на молочном заводе ранены двое и вышибло кирпичную стену в Новосибирской области

Взорвался паровой котел, который эксплуатировался для сыроварения. По данному факту будет проводиться проверка правоохранительными органами для установления точной причины инцидента на предприятии Маслянинского района.

По факту разгерметизации парового котла проводится проверка

В Маслянинском районе Новосибирской области произошла разгерметизации парового котла, без последующего горения, вследствие чего пострадали два человека. По данному факту будет проводиться проверка правоохранительными органами для установления точной причины инцидента.

Предварительно из-за нарушений технологического процесса произошел хлопок парового котла в отдельном помещении производственного здания компании по изготовлению молочной продукции, что привело к обрушению части кирпичной стены и кровли здания. Кроме того, пострадали два человека: один из них получил травмы различного характера, другой ожоги. В настоящее время мужчины госпитализированы в центральную районную больницу Маслянинского района, где им оказывается вся необходимая помощь.

Завал стен был ликвидирован самостоятельно силами предприятия. Для оценки обстановки на место происшествия выезжала оперативная группа пожарно-спасательной части МЧС России. Помощь спасателей не потребовалось, производственный цех работает в штатном режиме.

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области организовала проверку в связи с разрушением парового котла, используемого обществом с ограниченной ответственностью «Сибирские продукты».

Предварительно установлено, что сегодня, 28 мая, в помещении, расположенном в рабочем поселке Маслянино по ул. 60 лет Октября, 6, взорвался паровой котёл, который эксплуатировался организацией в производственных целях (для сыроварения).

В результате произошло разрушение потолочного перекрытия и одной наружной стены. Травмы получили два работника, которым своевременно оказана медицинская помощь.

Прокуратура поверит соблюдение на предприятии требований охраны труда и исполнение законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.