Мертвой нашли 3-летнюю Варю в реке около дачи. Ее 5 дней искали под Псковом как без вести пропавшую

В ходе осмотра тела ребенка признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, девочка утонула. Накануне исчезновения она приехала с родителями на дачу.

Под Псковом обнаружено тело без вести пропавшей 3-летней девочки

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами Следственного комитета России по Псковской области по факту безвестного исчезновения 3-летней девочки, примерно в 13 часов 30 минут 28 мая 2020 года в акватории реки Кебь обнаружено ее тело.

Ребенок пропал 5 дней назад. Тело обнаружено одним из совместных патрулей сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. Оно находилось воде, примерно в 2 км ниже по течению от предполагаемого места падения ребенка в воду, в садоводческом товариществе «Кебь» в Псковском районе.

В ходе осмотра тела ребенка признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, девочка утонула. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Трёхлетняя Варвара, пропавшая в садоводстве «Кебь» Псковского района, утонула в реке Кебь. Её тело нашли поисковики, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Розыск девочки прекращён.

Девочка пропала 23 мая около 21:00. Последний раз очевидцы видели ее у реки, сообщал Курьер. Среда. Бердск». В поисках девочки водолазы проверили более 20 километров рек.

Кроме этого, акваторию местных рек проверяли на лодках. А псковские парапланеристы обследовали 50-километровый сектор поиска трёхлетней девочки.