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Где отключат горячую воду с 1 по 14 июня в Новосибирске. Список улиц

20:29 28.05.2020 Фото: pixabay.com
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СГК продолжит испытания теплосетей в столице Сибири в зонах трех ТЭЦ. В пяти районах мегаполиса в течение двух недель не будет горячей воды.

Где отключат горячую воду с 1 по 14 июня в Новосибирске. Список улиц
В Новосибирске продолжается отключение воды из-за испытания сетей

С 1 июня стартуют испытания трубопроводов теплотрасс сразу в пяти районах Новосибирска: Октябрьском, Первомайском, Калининском, Ленинском и Кировском. Впереди еще две трети запланированных гидравлических испытаний.

С 1 по 4 июня Сибирская генерирующая компания проведет очередной этап испытаний тепловых сетей на плотность и прочность в зоне теплоснабжения Новосибирской ТЭЦ-5. По завершении испытаний энергетики устранят обнаруженные повреждения. Горячая вода будет отсутствовать с 1 по 10 июня включительно — это максимальный срок.

На правом берегу в зоне проведения испытаний — сети Октябрьского и Первомайского районов на улицах: Доватора, Геофизическая, Суркова, Лазурная, Высоцкого, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицина, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Ключ-Камышенское плато, Заречная, Марата, Красный Факел, Пожарского, Первомайская, Чапаева, Героев Революции, Шмидта, Баумана, Маяковского, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.

С 1 по 7 июня начнется также очередной этап испытаний по зоне теплоснабжения ТЭЦ-4 — Северный и Красногорский выводы. Это затронет улицы, расположенные в Калининском районе: Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский — первый и второй переулки. Отключение горячей воды продлится максимум до 10 июня.

Также 1 июня СГК начнет в Новосибирске на левом берегу испытания теплосетей от ТЭЦ-3. Опрессовка продлится до 9 июня. Горячая вода будет отсутствовать до 14 июня включительно, но при небольшом количестве выявленных дефектов энергетики возобновят ее подачу раньше этого предельного срока.

Под испытания попадают коммуникации на следующих улицах Ленинского и Кировского районов: Петропавловская, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Римского-Корсакова, Сибиряков-Гвардейцев, Ватутина, Немировича-Данченко, Вертковская, Степная, Пархоменко, Киевская, Новосибирская, Плахотного, 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Колхидская, Забалуева, Фасадная, Филатова, Спортивная, Титова, Оборонная, Волховская, Троллейный жилмассив, 2-я Станционная, Олимпийская, а также микрорайон «Чистая слобода», жилые комплексы «Любимый», «Радуга», «Аквамарин», Западный и Юго-Западный жилмассивы, поселок «Затон», промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе улицы Станционная.

К настоящему времени компания провела 30% запланированных испытаний. По состоянию на 27 мая опрессовка позволила обнаружить 420 повреждений на теплосетях Новосибирска.

О выходе воды на поверхность и повреждениях СГК просит жителей города Новосибирска сообщать по телефонам:

8 (383) 289-01-47 — начальник смены теплосетевого подразделения СГК;

8 (383) 347-16-96 — диспетчерский пункт 3-го района тепловых сетей (Первомайский район, улица Выборная, Ключ-Камышенское плато);

8 (383) 204-24-36 — диспетчерский пункт 4-го района тепловых сетей (Калининский район);

8 (383) 261-44-37 — диспетчерский пункт 5-го района тепловых сетей (Дзержинский, Октябрьский районы);

8 (383) 289-25-66, 349-18-27 — диспетчерский пункт 2-го района тепловых сетей (Левый берег);

051 — единая диспетчерская служба мэрии.

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