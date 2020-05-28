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Унизительный запрет: На разрешают обращаться за помощью к России по COVID-19 некоторым странам

20:40 28.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что истинная причина игнорирования принципов гуманизма связана с «неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит». Некоторые страны пытаются спекулировать на теме российской помощи другим странам, отметил дипломат.

Унизительный запрет: На разрешают обращаться за помощью к России по COVID 19 некоторым странам
Лавров рассказал о запрете обращения за помощью к России

Некоторым странам запрещают обращаться за помощью к России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров рассказал о запрете обращения за помощью к России.

«Приходится констатировать, что пандемия показала нам ряд примеров дефицита гуманизма. Это можно было бы списать на растерянность перед лицом расползающейся угрозы», — написал дипломат в статье для китайской газеты Global Times, текст которой опубликован на сайте МИД России.

Однако Лавров считает, что истинная причина игнорирования принципов гуманизма связана с «неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит».

Некоторые страны пытаются возложить ответственность за распространение инфекции на Китай или спекулировать на теме российской помощи другим странам, отметил дипломат.

«Дошло до… противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», — заявил Лавров.

Ранее в МИД сообщили о готовности России помогать зарубежным странам в борьбе с COVID-19 вне зависимости от политической ситуации.

Гуманитарная помощь, оказываемая Россией европейским странам в борьбе с коронавирусом, абсолютно бескорыстна, считает эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам Александр Ионов.

Сергей Лавров в упомянул о звучащих сейчас в адрес РФ обвинениях в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие для «укрепления геополитического влияния». По его словам, уже дошло даже «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация».

«Наши так называемые западные партнёры считают, что если Россия оказывает помощь по борьбе с пандемией COVID-19, то это является политическим инструментом. Людям, которые так думают, можно только посочувствовать. Россия действует исключительно в рамках международных договоров, и никакие политические интриги не стоят за гуманитарной активностью нашей страны», — сказал Ионов.

Эксперт отметил, что ряд европейских стран объективно нуждаются в помощи по борьбе с коронавирусом и рады принять её от России, несмотря на внешнюю пропаганду.

«На Западе всячески стараются избегать упоминаний того, что Российская Федерация продолжает оказывать целевую медицинскую помощь, в которой европейские страны до сих пор нуждаются. Во многих стран введен не то что режим самоизоляции, а чрезвычайного положения, гуманитарные грузы конфискуются», — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Российские военные медики оказали помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине и Армении в борьбе с COVID-19. В общей сложности за рубежом отечественные специалисты провели дезинфекцию 140 населённых пунктов, обработано более 3 миллионов квадратных метров поверхностей зданий и сооружений, а также около 1 миллиона квадратных метров площадей и дорог.

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От редакции

На зло маме отморожу уши?

Covid-19, 28 мая 2020 21:18
Так правильно, хватит уже помогать другим странам за счет наших налогоплательщиков. Нам одной Сирии хватает по военным расходам..
Вообще, интересный термин - "правящие элиты". Судя по всему, правящими элитами в самой России являются все те же самые непотопляемые грефы, сечины, миллеры, ротенберги, которым в любой кризис прежде всего выделяются миллиарды на поддержку их бизнеса. А население "хавает" электоральные подачки в виде позорных 10 тысяч рублей.
И эта же "элита" грефов, чубайсов крикливо возмущается против "вертолетной" раздачи денег населению, пострадавшему от ихней лжи... Не будет денег даже на раздачу бесплатных масок.

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