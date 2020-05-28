Не перекрывали движение по улице Красноармейской в Бердске
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Не перекрывали движение по улице Красноармейской в Бердске

8:44:155/28/2020
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«Свидетель» приносит извинения своим читателям за введение в заблуждение.

Как сообщили наблюдательные читатели и проверил корреспондент «Свидетеля», улица Красноармейская сегодня не перекрывалась, дорожные работы на указанном в пресс-релизе мэрии участке — от Рогачёва до Гагарина с 14 до 19 часов — не производились. Ложную информацию о перекрытии дороги в связи с ремонтом со ссылкой на пресс-центр мэрии, распространили ранее все городские СМИ, включая наше.

По чьей вине или недоработке фейк-ньюс просочился на сайт горадминистрации, пусть разбираются чиновники. «Свидетель» приносит извинения своим читателям за допущенную пресс-центром мэрии неточность.

Одновременно спешим сообщить приятную новость для автомобилистов города. В течение сегодняшнего дня дорожники нарезали «карты» и закатывали в асфальт соседний с Красноармейской участок улицы Павлова. Причём их ударная работа обошлась без перекрытия транспортного движения, в чём на месте с удовлетворением убедился наш корреспондент.

Источник: svidetel24.info

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