Не перекрывали движение по улице Красноармейской в Бердске

«Свидетель» приносит извинения своим читателям за введение в заблуждение.
«Свидетель» приносит извинения своим читателям за введение в заблуждение.
Как сообщили наблюдательные читатели и проверил корреспондент «Свидетеля», улица Красноармейская сегодня не перекрывалась, дорожные работы на указанном в пресс-релизе мэрии участке — от Рогачёва до Гагарина с 14 до 19 часов — не производились. Ложную информацию о перекрытии дороги в связи с ремонтом со ссылкой на пресс-центр мэрии, распространили ранее все городские СМИ, включая наше.
По чьей вине или недоработке фейк-ньюс просочился на сайт горадминистрации, пусть разбираются чиновники. «Свидетель» приносит извинения своим читателям за допущенную пресс-центром мэрии неточность.
Одновременно спешим сообщить приятную новость для автомобилистов города. В течение сегодняшнего дня дорожники нарезали «карты» и закатывали в асфальт соседний с Красноармейской участок улицы Павлова. Причём их ударная работа обошлась без перекрытия транспортного движения, в чём на месте с удовлетворением убедился наш корреспондент.