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Отрицает высокую смертность медиков от коронавируса Кремль. «Список памяти» втрое выше официальной статистики

20:52 28.05.2020 Фото: Кремлин.ру
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Российские медики с апреля самостоятельно ведут «Список памяти», в котором перечислены имена их коллег, умерших от коронавируса. В настоящее время в списке 311 фамилий. По данным Роспотребнадзора, в России от COVID-19 умер 101 медицинский работник.

Отрицает высокую смертность медиков от коронавируса Кремль. Список памяти втрое выше официальной статистики
Песков отрицает высокую смертность российских медиков во время эпидемии коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Отрицает высокую смертность медиков от коронавируса Кремль. Список памяти втрое выше официальной статистики

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает высокую смертность российских врачей, работающих с коронавирусом. Об этом сообщает «Медуза».

Как пишет издание, на вопрос о «Списке памяти», который ведут сами врачи, и подсчетах «Медиазоны», он ответил, что «эти данные не находят своего подтверждения».

Минздрав признал гибель 101 медика. По этим данным, российские врачи умирают от коронавируса почти в 9 раз чаще, чем в других странах

«Список врачей естественно стекается в Минздрав России. Вы говорите про отдельных врачей, вы говорите про какие-то организации, но есть центральное ведомство, которое получает всю исчерпывающую информацию», — добавил Песков. Он посоветовал обратиться в Минздрав для разъяснений по теме.

Журналисты спросили Пескова про данные «Медиазоны» о смертях врачей и «Список памяти», который ведут российские медики самостоятельно.

«То, что мне известно — это не так, — заявил в ответ Песков. — Мы исходим из других данных. Эти данные [о высокой смертности] не находят своего подтверждения… Список врачей естественно стекается в Минздрав России. Вы говорите про отдельных врачей, вы говорите про какие-то организации, но есть центральное ведомство, которое получает всю исчерпывающую информацию».

Песков также предложил обратиться в Минздрав, чтобы получить соответствующее разъяснение на эту тему.

Российские медики с апреля самостоятельно ведут «Список памяти», в котором перечислены имена их коллег, умерших от коронавируса. В настоящее время в списке 311 фамилий.

В середине мая «Медиазона», проверив данные из «Списка памяти», сообщала, что от коронавируса в России умерли не менее 186 медиков. Согласно подсчетам издания, этот показатель в 16 раз выше, чем в других странах мира.

26 мая Минздрав РФ впервые привел сведения о смертности врачей от коронавируса. По его данным, в России от COVID-19 умер 101 медицинский работник.

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От редакции

Есть смысл скрывать реальную статистику?

Аноним, 28 мая 2020 21:02
Одни приписывают, другие отрицают. Так вот и плавает во лжи вся эта "пандемия", а миллионы людей ходят в намордниках и перчатках, сидят дома без работы, напитавшись всей этой истерией..

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