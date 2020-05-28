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Задержали главреда «Медиазоны» и журналистов «Эха Москвы» за пикет против ареста Азара в Москве

21:04 28.05.2020 Фото: zona.media
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Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет около здания ГУ МВД на Петровке. Журналист вышел на него, чтобы поддержать ранее арестованных основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора паблика проекта во «ВКонтакте» Игоря Худякова.

Задержали главреда «Медиазоны» и журналистов «Эха Москвы» за пикет против ареста Азара в Москве
Журналисты вышли в одиночный пикет против ареста своего коллеги

В Москве у здания ГУ МВД задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, он проводил одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара, сообщается на сайте издания. Также задержали журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева.

«Я задержан, в данный момент я нахожусь в автозаке с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым», — заявил РБК Смирнов. Позднее он сообщил, что всех задержанных доставили в ОВД «Тверской».

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК не смогли предоставить оперативный комментарий.

Ранее Тверской суд Москвы отправил журналиста и муниципального депутата Илью Азара под арест на 15 суток за одиночный пикет около столичного здания ГУ МВД на Петровке. Журналист вышел на него 26 мая, чтобы поддержать ранее арестованных основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и администратора паблика проекта во «ВКонтакте» Игоря Худякова.

Азара признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

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