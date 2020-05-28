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Гулять разрешат по расписанию жителям конкретного дома и в определенном месте в Москве с 29 мая

21:16 28.05.2020 Фото: Википедии
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Все дома в столице разделили на шесть группы, различающиеся цветом и номером. На интерактивной карте можно будет навести курсор на дом и увидеть график, а также напоминание о допустимом времени прогулок.

Гулять разрешат по расписанию жителям конкретного дома и в определенном месте в Москве с 29 мая
Расписание прогулок для москвичей представят в виде интерактивной карты

Распорядок прогулок москвичей по времени и дням недели представят на официальном портале мэра и правительства столицы в пятницу, 29 мая., сообщают столичные СМИ.

«На портале мэра и правительства Москвы mos.ru 29 мая будет размещено расписание прогулок для жителей столицы в виде интерактивной карты», – сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

Все дома в городе разделили на шесть группы, различающиеся цветом и номером. На интерактивной карте можно будет навести курсор на дом и увидеть график, а также напоминание о допустимом времени прогулок.

Помимо этого, на схеме отразят места, которые пока посещать нельзя. Например, к таковым относится парк «Зарядье», на который не распространяются послабления в адрес парков.

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