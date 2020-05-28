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Избил и обматерил пьяный дебошир сделавшего ему замечание пассажира после посадки самолета из Сочи в Домодедово

22:06 28.05.2020 Фото: СКР
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По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Этот момент СК снял на видео. 19-летнему подозреваемому, прилетевшему в Москву, инкриминируют хулиганство на борту воздушного судна.

Избил и обматерил пьяный дебошир сделавшего ему замечание пассажира после посадки самолета из Сочи в Домодедово
Авиадебошира ждет суд

В Москве по ходатайству следствия мужчине, учинившему дебош на борту воздушного судна, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили вечером 28 мая в главке Следственного комитета России.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст.213 УК РФ (хулиганство на борту воздушного судна).

В рамках расследования уголовного дела установлено, что 24 мая 2020 года подозреваемый 2001 года рождения, находясь на борту самолёта в состоянии опьянения, умышленно применил физическое насилие в отношении пассажира 1986 года рождения, который сделал ему устное замечание. Преступление совершено после посадки в столичном аэропорту Домодедово воздушного судна, прибывшего из города Сочи. Выражаясь грубой нецензурной бранью, подозреваемый нанёс потерпевшему множественные удары по голове, игнорируя при этом замечания экипажа воздушного судна прекратить противоправные деяния, продолжая нарушать общественный порядок.

По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие продолжает сбор доказательственной базы.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

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От редакции

Пил в самолете или в аэропорту?

Никита, 29 мая 2020 00:00
НВР:
Это самый главный вопрос. А еще с кем, когда, почему, сколько, что именно и т.д.
Я бы задал вопрос: почему домашний арест, а не 30 плетей? Хотя 15 суток в кпз тоже вполне разумно, как минимум.
Никита, 29 мая 2020 00:09
Еще его сразу думаю стоит проверить: похоже для ближнего боя он точно годен в армию. Отправить в какую-нибудь самую интересную часть, где преобладают срочники-отморозки. Если не годен, то сразу определить на альтернативную службу - выносить утки за лежачими больными 3 года.

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