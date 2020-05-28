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Не подходи ко мне: Парень без маски посмотрел на меня с пренебрежением, как на жалкого труса

22:14 28.05.2020
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Я терпел и наконец высказал ему — держите дистанцию. А он мне отвечает- если боитесь — сидите дома.

В группу Курьер.Среда.Бердск соцсети в ВКонтакте написал Алексей:

Сегодня я надел маску медицинскую и пошёл в хозяйственный магазин за сверлом. На полу нанесена разметка. Я встал за женщиной в 1,5 метрах. А позади меня встал парень лет 18 в 40 см. от меня. Я от него — он ко мне. Я терпел и наконец высказал ему — держите дистанцию. А он мне отвечает- если боитесь — сидите дома. А я ему ответил — у нас в области масочный режим. А парень без маски улыбнулся и посмотрел на меня с пренебрежением, как на жалкого труса.

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От редакции

А вы соблюдаете правила при ковиде?

Аноним, 28 мая 2020 22:23
Это какой-то поток психопатичных заметок сегодня. Ребята, вам к доктору надо.
Covid-19, 28 мая 2020 22:52
Леха, тебе нужна срочная неотложная помощь психолога!

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