Рак почки: Кто предрасположен, первые симптомы и новейшее лечение

Согласно проведённым исследованиям, каждый третий пациент с отдаленными метастазами, получающий иммунотерапию, может быть полностью излечен от метастатического рака почки. Еще лет 5-7 назад мы о таком мечтать не могли.

На современном этапе рак почки считается одним из часто встречаемых онкологических заболеваний

По статистике, на долю рака почки приходится около 2-3% от всех злокачественных новообразований в мире. При этом заболевание для многих остается непонятным и неизвестным. Врачи же отмечают как позитивные изменения в данной сфере, так и риски пациентов. Ведь по мнению специалистов, предупредить развитие данной патологии профилактическими мерами нельзя. О том, что собой представляет заболевание и какие нюансы в связи с ним надо учитывать, рассказал Рустем Гафанов, к. м. н., старший научный сотрудник, врач-онкоуролог ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России.

Распространенная патология

На современном этапе рак почки считается одним из часто встречаемых онкологических заболеваний. И за последние годы можно отметить значимый прирост в выявлении опухолей этой локализации. Связано это с тем, что, конечно же, улучшилась инструментальная диагностика. Если раньше выявлялись преимущественно метастатические формы патологии, то сегодня довольно много больных с первичными локализованными и местно-распространенными формами заболевания. А это значит, что большему числу пациентов возможно провести операцию на ранней стадии, тем самым гарантируя в большинстве случаев полное выздоровление.

Однако при этом, к сожалению, остается довольно высокий процент больных с метастатическими формами заболевания — приблизительно каждый четвёртый пациент с впервые выявленным раком почки уже имеет метастазы в лимфоузлы или другие органы. Это усложняет лечение, так как необходимо проводить не только операцию, но и различные варианты системной терапии.

Также есть и такой нюанс — у каждого третьего пациента, которому на ранних стадиях заболевания выполнялось только одно хирургическое вмешательство, в течение последующих 5 лет (срок, признанный усредненным для оценки состояния человека с онкологическим заболеванием) появляются отдаленные метастазы. И им все равно в итоге приходится проводить системное лечение.

Факторы риска

Конечно же, многих интересуют факторы, которые могут поспособствовать развитию данной проблемы. Итак, если говорить про пол, то мужчины болеют раком почки в два раза чаще, чем женщины.

Если рассматриваем возраст, то и тут есть зависимость. Чем старше человек, тем выше риски. Частота встречаемости рака почки у тридцатилетних в разы меньше, чем у пятидесятилетних.

Из числа провоцирующих факторов на первом месте стоит наследственность и генетическая предрасположенность. Так, триггером запуска онкопроцесса в почке может служить ген VHL. Кроме того, негативным фактором является и окружающая среда. Спровоцировать рак почки могут радиация, химические производства, коррозийные производства.

Не стоит злоупотреблять и приемом нестероидных противовоспалительных средств, которые большинству известны как обезболивающие препараты. Они также могут влиять на частоту возникновения рака почки.

Определенным образом может влиять и питание. Да, этот фактор не самый значимый, но все же.

При этом довольно часто мы встречаем пациентов с раком почки, у которых он диагностируется независимо от связи с этими перечисленными факторами. Триггерами для развития рака почки могут служить такие сопутствующие патологии, как сахарный диабет, гипертония или какое-либо имеющееся у больного системное заболевание. Также спровоцировать проблему может доброкачественное образование почки, например аденома, или длительное воспаление органа — тот самый пиелонефрит. Киста почки озлокачествляется достаточно редко, поэтому при постановке такого диагноза впадать в панику не стоит, главное, просто вовремя проводить контрольные обследования.

Если мы говорим про поражение органа, чаще всего рак почки бывает односторонним. Очень редко бывает, чтобы в процесс вовлекались одновременно обе почки.

Что касается рецидивов, они напрямую зависят от стадии заболевания и степени дифференцирования опухоли. Чем более злокачественная опухоль, тем чаще она приводит к рецидиву заболевания.

Симптомы

Раньше, когда опухоль почки обнаруживалась на поздних стадиях, симптомами заболевания были боль в животе, кровь в моче и пальпируемая опухоль. Сейчас эти признаки встречаются крайне редко. Чаще всего рак почки характеризуется бессимптомным течением и случайно выявляется при диспансеризации, как правило, при ультразвуковом исследовании.

Если же говорить о симптомах, на которые надо обратить внимание, то я бы назвал одним из наиболее частых признаков рака почки гипертонию. Тем, у кого отмечаются скачки давления, стоит выполнять ультразвуковое исследование для проверки состояния почек. Почему гипертония? Потому что опухолевые клетки вырабатывают белки, токсины, которые выбрасывают в кровоток, приводя к сужению сосудов. На этом фоне и начинается повышение давления.

Хирургическое лечение

Одним из основных методов лечения является операция. Раньше при обнаружении такой патологии удаляли орган сразу. Сегодня же перед хирургами стоит другая задача — сохранение органа. Тем более что большинству пациентов можно выполнять органосохраняющую операцию — частичное удаление почки с опухолью.

Однако пациентам не стоит переживать, если понадобится удалить одну почку целиком. В общей популяции 10% людей рождаются с одной почки и даже не знают об этом, пока не пройдут обследование по поводу другого заболевания. Можно сказать, у нас одна почка запасная — так природа распорядилась. Причем даже если у человека остается после операции лишь половина почки, этого будет вполне достаточно, чтобы она смогла осуществлять свою секреторно-выделительную функцию в полном объёме.

Систематическая терапия

Ранее при раке почки использовались различные препараты, которые имели низкую эффективность (химиотерапия, гормонотерапия и др.). С 2005 года началась эпоха таргетной терапии, к настоящему времени уже зарегистрировано 8 препаратов. А в последние годы активное распространение получила иммунотерапия. Она показывает высокую эффективность, в 2-3 раза превышающую таргетные препараты. Согласно проведённым исследованиям, каждый третий пациент с отдаленными метастазами, получающий иммунотерапию, может быть полностью излечен от метастатического рака почки. Еще лет 5-7 назад мы о таком мечтать не могли.

Профилактические мероприятия

При разговоре об онкологии, естественно, речь заходит и о профилактике. Тут стоит понимать, что профилактика в этом случае отсутствует. К сожалению, это так. Всякие рекомендации из числа «пить больше воды» и другие схожие — это все не работает. Просто необходимо выполнять 1 раз в год ультразвуковое исследование почек. Особенно это актуально для тех, кто старше 40-50 лет, а также имеет наследственные риски.

Обследование после

Частота обследований после обнаружения и лечения рака почки напрямую зависит от стадии заболевания. Обычно после операции рекомендуется выполнять обследования 1 раз в три месяца в первый год, 1 раз в полгода во второй год, 1 раз в год с третьего года после хирургического лечения. Если же имеются метастазы, контроль должен проводиться чаще — компьютерную томографию необходимо выполнять не реже чем 1 раз в 12 недель. Это необходимо, чтобы отслеживать прогрессию или метастазирование.

Людям после операции и эффективного лечения можно вести обычный образ жизни. Единственное, чего стоит избегать — курения, так как оно негативно влияет на сосуды.

Источник: АиФ