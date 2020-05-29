Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю

В какие дни в мае 2020 года запрещено заниматься посадочными работами
Полнолуние 7 мая 2020 года не подходит для посадочных работ. Можно заниматься на огороде и в саду всем, чем угодно, но только ничего не сеять: хорошего урожая дождаться не удастся. Даже пересаживать комнатные растения не желательно: могут не прижиться.
Убывающая Луна с 8 по 20 мая отлично подходит для посева овощных культур и цветов. Но подобные дела лучше отложить на 2 дня: 21 и 22 числа, в новолуние, сеять что-либо бесполезно.
Начиная с 23 мая 2020 года Луна будет расти, но лунный календарь предостерегает заниматься посадочными работами: день для этого неблагоприятный. Из чего следует, что 7, 21, 22 и 23 мая 2020 года — дни, когда не стоит тратить силы и время, занимаясь грядками. Правильнее будет переждать и выбрать для этой цели любой другой день в текущем месяце.
Важно найти время, чтобы подкормить рассаду помидоров. Для этой цели лучше использовать фосфор и калий, и не стоит применять азотные удобрения.
Когда наступит момент пересадки томатов в теплицу, то в каждую лунку стоит добавить по 1 ст. ложке суперфосфатки, предварительно перемешав ее с землей, и столько же сульфата калия.
Что нужно успеть сделать на огороде в мае
Не стоит увлекаться обработкой сада агрессивными препаратами от вредителей плодовых деревьев, чтобы не навредить пчелам. В этот период времени, когда все цветет, они ведут себя особенно активно, опыляя растения и деревья. Нет ничего плохого в том, чтобы перейти на более натуральные, безопасные как для пчел, так и самого человека средства защиты от насекомых и болезней деревьев.
Для тех, кто планирует заняться прививкой плодовых деревьев, хорошей новостью станет тот факт, что заниматься этим делом можно до конца мая.
Самое время собрать и сжечь поврежденные клещом почки смородины, что спасет будущий урожай этих ягод. Уберечь ягодные кусты от таких вредителей, как муравьи, поможет народное средство: нужно поместить под растениями смоченные в керосине старые тряпки. Это отпугнет насекомых, и они не станут делать муравейник в таком месте, а значит и сами кусты не тронут.
Важно помнить, что тряпки, пропитанные керосином нельзя раскладывать прямо на грунт: нужно непременно что-то под них подстелить.
С малины желательно стряхнуть на землю ее главного «врага» – малинного жука, которого после этого нужно уничтожить. Только так получится спасти урожай. Пришла пора заняться подкормкой грядок с морковью, которая была посеяна на зиму, и той, что в апреле 2020 года. Лучше использовать органическое удобрение — настой коровяка или птичьего помета.
Источник: RSUTE
Нет
Помидоры, перец, баклажаны пол спандбонд
В апреле редиску,морковь,а в мән картофель редис,морковь не взошла,придется подсадить пророщенные семенв,
Да
Да,я высадила уже все --чтото в теплицу ,а что-то и в открытый грунт ,закрыла все Агротексом ,
да посадила розы,картошку, малину ежевику морковь и свекла
Да, посадила картфель розы малину едевику картофел клубнику морковь и свеклу
в апреле посадили лук на перо и петрушку раннюю холодостойкую не растет
Нет