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Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 21 по 31 мая

22:20 29.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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21-23 мая: неблагоприятный период для работ в саду и на огороде.

Лунный календарь посадки рассады на май 2020 года: что посадить с 21 по 31 мая
28 числа лучше не трогать землю и посвятить время отдыху

Подходящие дни для посадочных работ в саду и огороде в период с 21 по 31 мая 2020 года

21-23 мая: неблагоприятный период для работ в саду и на огороде. Лучше провести ремонт хранилищ продуктов, починить рабочий инструмент.

24-25 мая: рекомендуется совершать взрыхление почвы, прикорневой полив ростков, прореживание всходов. День также благоприятный для внесения разных удобрений.

26 мая: благополучное время для посадки лука, гороха, листовых овощей. Можно заняться уходом за розами, малинником, садовой земляникой.
27-28 мая: подходящее время для посева петрушки. 28 числа лучше не трогать землю и посвятить время отдыху.
29-30 мая: разрешается сажать огурцы в это время, а также однолетние цветы. День подходит для полива, внесения удобрений, прополки всходов.

31 мая: в саду следует провести обработку деревьев и кустов от вредителей и болезней. На огороде позволительно сеять корневую петрушку, однолетние цветы.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Что планируете высаживать в третью декаду мая?

Аноним, 20 мая 2020 21:14
НВР:
Голубику
Аноним, 20 мая 2020 21:50
Кто ж его посадит он же памятник
Аноним, 21 мая 2020 22:21
НВР:
Рассаду томата,посев огурца, рассада летников
Аноним, 22 мая 2020 00:54
НВР:
Рассадуперца.и.томата
Аноним, 22 мая 2020 13:37
НВР:
Рассаду
Аноним, 22 мая 2020 22:39
НВР:
Томаты
Аноним, 23 мая 2020 10:24
НВР:
Рассаду томатов перца но пакупную в этом году у меня рассада пропадает всходит см5вырастает и вся маментом чахнет не спасти
Ананим, 28 мая 2020 23:44
Кароновирус))
Аноним, 23 мая 2020 11:30
НВР:
Огурцы
Аноним, 26 мая 2020 13:52
НВР:
Картофель
Аноним, 28 мая 2020 20:57
Аноним, 29 мая 2020 03:59
НВР:все
Аноним, 29 мая 2020 05:30
НВР:
Томаты огурцы и досеять марковь свеклу петрушку
Аноним, 29 мая 2020 09:58
НВР:
Капусту
Аноним, 29 мая 2020 20:51
НВР:
Огурцы, кабачки, бархатцы, лаванду
Аноним, 29 мая 2020 23:49
НВР:
Помидоры
Аноним, 30 мая 2020 00:05
НВР:томаты

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