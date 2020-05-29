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Когда лучше высаживать рассаду в грунт с 1 по 10 июня 2020 года по лунному календарю для получения хорошего и вкусного урожая

17:05 29.05.2020 Фото: Pixabay
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Циклы луны имеют влияние на растения, их рост и плодородность. В начале июня можно высаживать в открытый грунт рассаду помидоров, огурцов, кабачков, капусты, арбузов и дынь. Давайте узнаем, какие дни наиболее благоприятные для проведения полевых работ, а когда лучше заняться чем-то другим.

Когда лучше высаживать рассаду в грунт с 1 по 10 июня 2020 года по лунному календарю для получения хорошего и вкусного урожая
Несмотря на капризы погоды, никто не отменяет посевные работы

1 июня – в первый день июня благоприятно высаживать в землю белокочанную капусту, брокколи, баклажаны, шпинат, салат, бобовые, огурцы, кукурузу и картофель. Также можно сажать цветы, плодовые деревья и кустарники.

2 июня – этот день менее благоприятен, чем предыдущий, но если посадить капусту, перец, баклажаны, салат, бобовые, огурцы или кукурузу, то при хороших условиях, урожай будет неплохой. Займитесь также цветами и плодовыми деревьями.

3 июня – самое время высаживать в землю рассаду цветов. А вот заниматься обрезкой, размножением растений делением корневищ и клубней сегодня не следует.

4 июня – не стоит заниматься обрезкой и размножением растений.

5 июня – работу в огороде и саду в этот день лучше отложить до завтра.

6 июня – в этот день стоит пересаживать, обрабатывать против болезней и вредителей растения, уничтожать сорняки. Можете заняться посадкой плодовых деревьев, обрезкой клубники и стрижкой газона.

7 июня – удачный день для высаживания рассады и прополки сорняков. Можете сажать все цветы, кроме однолетних, кустарники, делать обрезку, пересадку растений, обрабатывать сад от вредителей.

8 июня – неплохой день для посева салата, редиса, чеснока и корнеплодов, а также подкормки растений органикой.

9 июня – можно обрезать и прищипывать кустарники и деревья, скашивать сорняки, а от посевов, поливов и внесения удобрений лучше отказаться.

10 июня – благоприятный день для формирования огуречной плети и кустов томатов, прививки, прореживания и прополки всходов.

Источник: today

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