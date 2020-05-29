Когда лучше высаживать рассаду в грунт с 1 по 10 июня 2020 года по лунному календарю для получения хорошего и вкусного урожая

1 июня – в первый день июня благоприятно высаживать в землю белокочанную капусту, брокколи, баклажаны, шпинат, салат, бобовые, огурцы, кукурузу и картофель. Также можно сажать цветы, плодовые деревья и кустарники.
2 июня – этот день менее благоприятен, чем предыдущий, но если посадить капусту, перец, баклажаны, салат, бобовые, огурцы или кукурузу, то при хороших условиях, урожай будет неплохой. Займитесь также цветами и плодовыми деревьями.
3 июня – самое время высаживать в землю рассаду цветов. А вот заниматься обрезкой, размножением растений делением корневищ и клубней сегодня не следует.
4 июня – не стоит заниматься обрезкой и размножением растений.
5 июня – работу в огороде и саду в этот день лучше отложить до завтра.
6 июня – в этот день стоит пересаживать, обрабатывать против болезней и вредителей растения, уничтожать сорняки. Можете заняться посадкой плодовых деревьев, обрезкой клубники и стрижкой газона.
7 июня – удачный день для высаживания рассады и прополки сорняков. Можете сажать все цветы, кроме однолетних, кустарники, делать обрезку, пересадку растений, обрабатывать сад от вредителей.
8 июня – неплохой день для посева салата, редиса, чеснока и корнеплодов, а также подкормки растений органикой.
9 июня – можно обрезать и прищипывать кустарники и деревья, скашивать сорняки, а от посевов, поливов и внесения удобрений лучше отказаться.
10 июня – благоприятный день для формирования огуречной плети и кустов томатов, прививки, прореживания и прополки всходов.
Источник: today